Famosos protestan por enjaular a menores migrantes en Estados Unidos - Noroeste

Famosos protestan por enjaular a menores migrantes en Estados Unidos

Miguel Bosé, Thalía, Sasha Skol, Ariadne Díaz y otros artistas se manifiestan en sus redes sociales

Fernando Espinoza

19/06/2018 | 12:41 AM

Tras difundirse en las redes sociales videos e imágenes de niños que son separados de sus padres al momento que estos son deportados a México, u otros países de Latinoamérica, y que literalmente son enjaulados en espera de que se tomen decisiones sobre qué hacer con ellos, algunos famosos mexicanos protestan en contra de dicha situación.

Una de las primeras en levantar la voz fue la cantante Thalía, quien compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde se aprecia a un menor adentro de una especie de jaula, y llorando.

“¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamas volverán a verlos... me parte el alma. ¡Esto tiene que parar!”, escribió Thalia al pie de la instantánea.

El mensaje de la también actriz fue replicado por Marjorie de Sousa y Ariadne Díaz, en sus respectivas cuentas.

“Esto lo escribió @thalia esta mañana y es verdad, nadie que sea madre o padre puede permanecer indiferente a esta situación, ¿dónde está la ONU?, ¿dónde están las organizaciones encargadas de proteger nuestros derechos? Más allá de los mandatos de un presidente o nación, somos seres humanos, no podemos transgredirnos de esta manera o habremos regresado en el tiempo 1000 años, ¿dónde está la compasión? #ONU”, escribió en su mensaje la actriz Ariadne Díaz.

Además en su cuenta de Twitter agregó: “Yo no sé ustedes, pero con las cosas tan terribles que esta haciendo el monstruo de @realDonaldTrump yo no pienso volverme a parar en USA gastar un sólo centavo allá, generar turismo, ni nada, creo que si todos nos unieramos en esto, empezarían a respetarnos”.

El cantante y activista Miguel Bosé se sumo a los llamados de atención para el gobierno de Donald Trump, y escribió en su cuenta de Twitter: "#Trump sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal. #LosNiñosNunca #BarbarieHumana Hablemos fuerte por ellos!!", el mensaje fue compartido junto a una serie de fotos de menores durmiendo en el suelo arropados con papel aluminio y metidos en jaulas.

Por su parte, la cantante mexicana Sasha Sokol estuvo retuiteando información sobre el tema desde este lunes, e hizo un llamado a las autoridades mexicanas: "Sr. @LVidegaray , Secretario de Relaciones Exteriores de México: En su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida Selección, pero nada sobre ésta tragedia humanitaria. ¿Por qué?".

Tras el mensaje de la cantante, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un mensaje en el que condena la política migratoria de los Estados Unidos. Más tarde, Sasha compartió una lista de las organizaciones que se están movilizando para ayudar a las familias de migrantes.

Más tarde la cantante Ninel Conde se unió a la manifestación y reposteó la imagen publicada por Thalia y escribió: “Como madre me parte el corazón ver esto. ¡Hagamos algo!”. Una hora más tarde en su misma cuenta de Instagram compartió un audio donde se escuchan las voces de los menores que dicen ser de Guatemala, y El Salvador, seguido de unos llantos, Ninel acompañó la publicación con el siguiente mensaje: #hagamosalgosomosmuchosesto no puede pasar Dios nos ampare y nos ayude a poder ayudar a esas criaturas inocentes . 💔💔 como madre me explota el pecho de dolor.

Por su parte Julián Gil, compartió el mismo audio que Ninel Conde, y comentó: “Señor presidente no existe UNA SOLA justificación para separar a un niño de sus padres ”.

A través de Twitter, Sherlyn manifestó: “Es una tristeza que esté pasando esto @EPN @LVidegaray urge que entren en acción por nuestros niños #KeepFamiliesTogetherAct #FamiliasUnidasNoDivididas”.

Poco a poco los llamados a las autoridades, y las manifestaciones en desacuerdo ante los hechos que afectan a decenas de familias de migrantes han ido llenando las redes sociales.