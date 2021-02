En redes sociales

Fanáticos exigen justicia para Lindsay Lohan

La actriz tuvo que soportar preguntas incómodas sobre sus problemas de adicción del presentador David Letterman durante una antigua entrevista que recientemente se viralizó

Franco Parra

22/02/2021 | 12:17 AM

En las últimas semanas, los usuarios en redes sociales han exigido justicia para la actriz Lindsay Lohan, luego del estreno del documental Framing Britney Spears, proyecto que retrata la presión mediática que ella ha tenido que soportar a lo largo de su carrera y analiza la legitimidad del movimiento #FreeBritney, lo que ha provocado que muchos miembros de su entorno alcen la voz para denunciar que la cantante ha sido privada injustamente de su libertad usando como pretexto unos problemas mentales que habría superado hace tiempo.

Tras el polémico documental de FX, producido en asociación con The New York Times, los fanáticos exigieron que medios, y hasta ex parejas, se disculparan con Spears. Sin embargo, ella está lejos de ser la única, ya que ahora han sumado a Lindsay Lohan como parte de sus peticiones.

Y es que al igual que Britney, Lindsay comenzó su carrera en la industria muy joven, con los medios siguiéndola desde que era una niña. Además, ambas recibieron el escrutinio público, invadiendo sus vidas personales.

La imagen de Lindsay Lohan se convirtió en una de las más polémicas en Hollywood. Pese a un exitoso inicio en producciones de Disney y comedias adolescentes; la actriz tocó fondo durante la década de los 2000 y no ha podido retomar su carrera con el éxito con el que contaba.

Hace unos días, en las redes se ha creado el debate en torno a lo severo que han sido los medios con la actriz. En específico sobre sus problemas de adicciones y las constantes burlas que recibió cuando intentó buscar ayuda con rehabilitación.

Por esto se viralizó una antigua entrevista que Lohan concedió al programa del animador David Letterman. En el video, la actriz intenta promocionar una nueva película, pero el conductor insiste en hablar de su ingreso a rehabilitación.

Pero Letterman lo hace con un enfoque negativo, burlándose de su regreso. El conductor comenta las múltiples ocasiones que la actriz ha intentado buscar ayuda y las cosas parecieran seguir igual. Durante la entrevista se puede percibir a Lindsay bastante incómoda, intentando dirigir la entrevista para hablar de su carrera.

Para el final de la charla, Lohan se ve bastante afectada, incluso intentando no llorar ante las múltiples preguntas y burlas. Tras la viralización del video, las redes comenzaron a exigir disculpas del animador y demandar justicia para la actriz.