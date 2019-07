Fans de Dragon Ball logran el Récord Guinness de un kamehameha simultáneo

Dragon Ball, una de las series más afamadas de las últimas tres décadas, ha logrado un Récord Guinness Mundial. Y todo gracias a los fans.

De esta forma, cientos de fanáticos acudieron al Dragon Ball World Adventure 2019, en San Diego, en un intento de romper el Récord Guinness de la mayor reunión de personas que realizan simultáneamente este movimiento distintivo de Goku.

Algo que lograron y que quedará para la historia. Un hito muy especial para los fans y que fue compartido por varias cuentas de Twitter que inmortalizaron el récord.

Ladies & Gentlemen, the official Guinness World Record attempt for the WORLD’S LARGEST KAMEHAMEHA, lead by @SeanSchemmel !!! 🐲👐💥 pic.twitter.com/KKbPRHSA7O

🚨ANNOUNCEMENT🚨 On 7/17, at 3:30pm at the 2019 Dragon Ball World Adventure at San Diego Comic Con, join us as we attempt to make new Guiness World Record by having the largest gathering of people simultaneously performing the KAMEHAMEHA!!! 👐💥 Hosted by @SeanSchemmel! #SDCC19 pic.twitter.com/ZJazNEjOfr