Fans de El mundo oculto de Sabrina se indignan con Netflix por la cancelación de la serie

La producción protagonizada por Kiernan Shipka cuenta con numerosos adeptos, que se han quejado de la decisión de Netflix

Sinembargo.MX

MADRID._ Netflix ha anunciado la cancelación de El mundo oculto de Sabrina, que finalizará tras su cuarta temporada. La noticia no ha sentado bien a los fans de la ficción, que han volcado su frustración a través de Twitter.

“No puedo creer que la hayan cancelado”, escribió un seguidor. “Que Netflix haya cancelado Las escalofriantes aventuras de Sabrina es un crimen”, apuntó otro fan.

“Tío, Netflix realmente ha cancelado todas sus series ¿No se suponía que El mundo oculto de Sabrina era una de las más populares y la cancelaron así?”, se preguntó otro tuitero. “Netflix, ¿por qué cancelas Las escalofriantes aventuras de Sabrina? Vaya mierda de 2020″, se quejó un indignado internauta. “La cancelación de Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina es un drama ¿vale? Yo quería más temporadas de mis brujas”, pidió un fan.

Chilling Adventures of Sabrina: The Show's Villain The Real Villain pic.twitter.com/q4Upyx2Ssp — H.D.Frankenstein (@HDFrankenstein) July 9, 2020

man netflix really canceling all their shows huh? isn't chilling adventures of sabrina one of their most popular and they drove it into the ground like that? rip to the last of their subscribers — elise (@lolitascocaine) July 9, 2020

@NetflixES porque cancelas la escalofriantes aventuras de sabrina?? Vaya mierda de 2020 — Mateo (@Mateofde) July 9, 2020

La cancelación de Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina es un drama ¿vale? Yo quería más temporadas de mis brujas 😭😭😭😭 — Mickey Wizard (@WizardMickey) July 9, 2020

Pero si hay algo que ha enfadado a los espectadores, es el hecho de que El mundo oculto de Sabrina haya terminado antes que Riverdale. “¿Netflix realmente tuvo el descaro de cancelar El mundo oculto de Sabrina mientras Riverdale sigue en emisión?”, preguntó un miembro de la red social. “Todas estas buenas series como El mundo oculto de Sabrina se cancelan, pero una serie con un guion de mierda y un elenco de mierda como Riverdale todavía sigue después de tres largos años. Ayudadme a entenderlo”, sentenció un seguidor.

Netflix really had the nerve to cancel Chilling Adventures of Sabrina while Riverdale is still on air?? pic.twitter.com/6Q5wh6aTRA — c (@chuuzus) July 9, 2020

all these good ass shows like the chilling adventures of sabrina getting cancelled yet a show with a shit script & a shit cast like riverdale is still on the air for 3 long ass years. make it make sense. pic.twitter.com/z4ghRBeNeI — a. 💫 (@ohgodlygrande) July 9, 2020

Muchos otros optaron simplemente por manifestar su malestar a través de memes, algunos de ellos con imágenes de Shipka en el papel de la bruja adolescente.

Este soy yo cuando Netflix decide cancelar la producción de las escalofriantes aventuras de Sabrina, publicando solamente la cuarta temporada WTF @NetflixES pic.twitter.com/871eOxkcyY — Luis (@_mashet___) July 9, 2020

Yo leyendo que se cancelan “Las escalofriantes aventuras de Sabrina” y que se acaba todo en una 4° parte: pic.twitter.com/Th77Mw8sW3 — Hari🌻 (@haariperez) July 9, 2020

El showrunner Roberto Aguirre-Sacasa dio la noticia de la cancelación mediante un comunicado. “Estoy agradecido a nuestros socios de Netflix, Warner Bros., Berlanti Television y Archie Comics por permitirnos contar la historia que queríamos contar, de la manera que queríamos contarla. Estamos ansiosos por que vean la Parte Cuatro”, dijo.