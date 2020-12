Fans de Eleazar Gómez organizan marcha en apoyo al actor; piden “no juzgar antes de tiempo”

Marissa González aseguró que lo que piden es que a Eleazar “no se le siga juzgando antes de tiempo, además de buscar apoyo y respeto antes la situación”

Sinembargo.MX

04/12/2020 | 02:23 AM

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Un grupo de fans de Eleazar Gómez organiza una marcha en apoyo del actor, detenido hace unas semanas luego de haber agredido a su exnovia Tefi Valenzuela.

De acuerdo con el programa de espectáculos De Primera Mano, la coordinadora del club de fans del actor, Marissa González, se reunió con algunas chicas de diferentes estados de la República para mostrar su apoyo al protagonista de Atrévete a soñar.

Marissa González aseguró que lo que piden es “no juzgar a Eleazar antes de tiempo”, además de pedir respeto para la familia ante la situación

También agregó que el grupo llamado “Eterna Virtud” no ha logrado reunir a muchas personas por miedo a las represalias de las que puedan ser víctimas tras mostrar su apoyo al actor mexicano, pero que a pesar de ello no pararán, y pidieron a la ciudadanía que no las agredan al mostrar su “cariño y apoyo moral” a Eleazar.

El pasado 6 de noviembre, el actor fue trasladado al reclusorio sur por haber golpeado e intentado estrangular a su pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

Gómez fue detenido en la Colonia Nápoles luego de que vecinos de la pareja pidieran apoyo a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio de la modelo.

Tefi Valenzuela mostró las lesiones que el actor le dejó en el rostro, cuello y cuerpo que un médico legista de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México certificó.