Fans de Game of Thrones se indignan por la excesiva oscuridad durante la batalla de Winterfell

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- El estreno del tercer capítulo de Game of Thrones relató al fin la esperada y tremenda batalla de Winterfell, que regaló a los fans la lucha entre hielo y fuego y que, tras más de una hora de épica intensa, finalizó con la muerte más impactante en la ficción hasta la fecha. Sin embargo, algo empañó un capítulo tan ansiado por los seguidores de la ficción de HBO. Y es que son muchos los fans de la serie que se quejaron ante la excesiva oscuridad de la mayoría de las escenas de una entrega que, no en vano, llevaba por título “La larga noche”.

La falta de luz en el capítulo ha provocado la cólera de los seguidores, que se quejaron porque durante la pelea entre muertos y vivos, apenas distinguían las figuras que aparecían en pantalla por la poca iluminación de las secuencias. “Se han gastado 15 millones en este episodio pero está demasiado oscuro”, dice la usuaria Lauren en Twitter en alusión al capítulo.

Game of Thrones spent 15 million on this episode and I'm staring at the like this cuz it's too dark to see #BattleOfWinterfell pic.twitter.com/JwrXrxjSE3 — Lauren (@Malk1) 29 de abril de 2019

“Apenas puedo ver lo que está ocurriendo en esta batalla. Demasiado oscuro”, dice outdoorswriter en el que ha sido el comentario general acerca de la batalla. “Demasiado oscuro como para decir quién muere”, señala otro usuario recordando el gusto de Game of Thrones por matar sin compasión a personajes importantes.

Can’t hardly tell what’s going on during this battle. Too damn dark #GameofThrones — Josh (@outdoorswriter) 29 de abril de 2019

IT'S TOO DARK TO TELL WHO MAY OR MAY NOT BE DYING #GameofThrones — Salty (@saltysassenach) 29 de abril de 2019

“O necesito una televisión mejor o la batalla tendría que haber ocurrido durante la luz del día”, señala otro fan indignado con la oscuridad del capítulo.

Either I need a better tv or the battle should have happened in the day time. Way too dark. #GameofThrones — yoli (@magic14) 29 de abril de 2019

Otros usuarios han aprovechado para mofarse del hecho, como el que afirma que el capítulo es increíble, y acompaña su publicación con una foto negra en alusión al episodio.

“Aquí, disfrutando de otro capítulo bien iluminado de Game of Thrones“, comenta otro fan.

Tampoco han faltado las comparaciones entre la oscuridad de la Batalla de Winterfell y la primera foto que se hizo de un agujero negro, que ya fue motivo de burla en la red.

Sure we can’t see anything on #GameofThrones without squinting, but the thing is, it’s DARK at night and the ice dragon show is extremely committed to realism — Caroline Darya Framke (@carolineframke) 29 de abril de 2019

“¿Los ves ahora?”, pregunta otro seguidor que acompaña su publicación con un vídeo en el que las llamas iluminan a los Caminantes Blancos y sí permiten distinguir las figuras a pesar de la poca iluminación del capítulo.