Fans de Kobe Bryant conmemoran con ofrendas al fallecido deportista en una tumba equivocada

CIUDAD DE MÉXICO._ A semanas del fallecimiento de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant y su hija Gianna en un accidente de helicóptero en el que también perecieron otras siete personas, cientos de fanáticos se han dado cita en el Pacific View Memorial Park para rendirle tributo. Sin embargo, dejaron las ofrendas en la tumba equivocada.

Ashley Bunton, representante de la corporación propietaria del cementerio, confirmó a medios estadounidenses que el sitio en donde se han dejado cientos de arreglos florales “no es el lugar de descanso de Kobe y Gianna”.

Bunton agregó que la afluencia de aficionados comenzó después que el Daily Mail identificara de forma errónea el sepulcro de Bryant el pasado viernes. Esta confusión se debe a que la lápida sin inscripción está decorada en púrpura y dorado, mismos colores utilizados por los Lakers.

REVEALED: The private grave site where Kobe and daughter Gianna were laid to rest side-by-side https://t.co/ZT8aZRF8lA pic.twitter.com/K50oezUaQ4