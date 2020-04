LOS ÁNGELES._ Una amplia mayoría de estadounidenses serían reacios a acudir a futuros eventos deportivos hasta que exista una vacuna para el nuevo coronavirus, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Seton Hall. Con todos los deportes importantes del país suspendidos por la pandemia, torneos profesionales como la NBA y las Grandes Ligas de beisbol exploran numerosos escenarios sobre cuándo y cómo poder reanudar sus competiciones de una forma segura.

Sin embargo, los resultados de la encuesta de Seton Hall revelaron una profunda inquietud entre los estadounidenses de cara a un eventual regreso a los estadios. La encuesta, respondida por 762 personas entre el 6 y el 8 de abril, encontró que 72% no se sentiría seguro acudiendo a un evento deportivo antes de que se haya desarrollado una vacuna contra el COVID-19.

¿Qué arrojó la encuesta?

Este porcentaje se situó en 61 por ciento entre los encuestados que se reconocieron como seguidores del deporte. El 12 por ciento de los encuestados dijo que solo se sentirían seguros si se aplicaran medidas de distanciamiento social, mientras que únicamente 13 por ciento declaró que sí se sentirían seguros volviendo a las canchas.

"Este virus tiene la atención y el respeto de la nación", dijo Rick Gentile, director del departamento de encuestas deportivas de Seton Hall, una universidad ubicada en el estado de Nueva Jersey (noreste). "Aquellos (encuestados) que se identifican como aficionados de los deportes, en todos los niveles de interés, se alinean estrechamente con la población general en lo que respecta a su propia seguridad y la de los jugadores", resaltó Gentile.

