CONGRESO

Faustino a morenistas: si seguimos así va haber golpes, porque no nos vamos a dejar...

Faustino Hernández Álvarez, Diputado local del PRI, advierte que 'ni al montón le tiene miedo'

José Alfredo Beltrán

Faustino Hernández Álvarez advierte que él es humano y pues también "se le calienta la sangre".

El Diputado local del PRI manda un mensaje a los legisladores de Morena.

"¡No me asusta, ni al montón les tengo miedo!", señala tras protagonizar en la alta tribuna de Sinaloa un nuevo episodio de confrontación con varios diputados de la bancada de Morena.

Y anticipa que, de continuar con esta situación en la "casa del pueblo", puede escalar la violencia física entre las curules de la 63 Legislatura.

"Lo que pasa es que esto va a llegar el día de mañana a que, si seguimos así, va haber golpes eh, porque no nos vamos a dejar, eh", advierte.

En la sesión del martes 23 el presidente de la Mesa Directiva, el petista Marco César Almaral, se negó a dar la palabra a la priista Ana Cecilia Moreno Romero.

Los priistas insistían en que la asamblea era ilegal, pues no había habido quórum en reuniones previas de la Junta de Coordinación Política.

Almaral se negó en dar la palabra a Ana Cecilia. Esto originó que ella subiera a la tribuna y tomar el micrófono, sin permiso de Almaral. Subieron a respaldarla sus compañeros de bancada.

Fue cuando integrantes del ala morenista hicieron acto de presencia también, y ahí se confrontaron, unos con otros. A Faustino Hernández lo enfrentaron varios morenistas, entre ellos Juan Ramón Torres Navarro.

"Pues hubo empujones de cuatro diputados, no los conozco ni de nombre la verdad", relata Hernández tras el hecho.

El ex líder de los ganaderos y actual dirigente del sector campesino del PRI remarca que ellos también tienen capacidad de movilizar gente al recinto.

"Esa no es la forma de llevar una sesión legislativa, y sobre todo algo, nosotros también tenemos capacidad para 'acarrear' eso y más, eh?", subraya.

Hernández Álvarez asegura que a él en lo particular le da "pena ajena" lo que está ocurriendo en la 63 Legislatura.

"Soy hombre de campo, de palabra, de hechos, y la verdad no me asusta nada, pero también la actitud del presidente de la mesa la repruebo totalmente", añade.

Lo único que pedían, dice, es que se le diera la oportunidad de palabra a Ana Cecilia.

Esa fue la razón, añade, por la que subieron a hablar con el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral.

"(Y por eso) varios de los diputados de Morena van en contra de un servidor, ¡no me asusta, ni al montón les tengo miedo!, pero sí lo repruebo totalmente".

"Con todo respeto me da vergüenza que los diputados se comporten así, nada más estábamos exigiendo el derecho que nos den la palabra con base en un orden del día que no estaba ni programado", sostiene.

Hernández Álvarez reitera en que los priistas no quieren movilizar simpatizantes.

"Yo fui muy respetuoso cuando vinieron los ganaderos (a apoyar una iniciativa de Ley); ningún ganadero le faltó el respeto a ningún diputado ni al recinto oficial, pero no queremos caer en provocación, porque el recinto merece respeto, y por lo tanto nosotros también merecemos respeto", asevera.

Fueron los morenistas, asegura, los que lo empujaron, y no al revés.

"Ellos me empujaron a mí; ellos me empujaron a mí. En ningún momento yo les falté el respeto, y yo no falto el respeto aquí ni en ningún otro lado, pero tampoco me dejo eh", abunda.

No puede aplaudir, dice, que se le vayan "cuatro contra uno".

"También soy un ser humano, se me calienta la sangre", advierte.