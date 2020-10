Faustino Hernández insta a Gobierno federal para detener medidas nocivas al campo

El diputado del PRI expuso en la tribuna del Congreso estatal que las medidas están afectando a los productores sinaloenses

América Armenta

Que los programas para el campo continúen y haya más presupuesto para productores, solicitó el diputado del PRI, Faustino Hernández Álvarez, por lo que envió el mensaje al Gobierno federal que de no responder a las exigencias de las y los trabajadores del campo, procederán a tomar medidas severas para que les hagan caso.

“Si no rectifican, los productores haremos valer nuestra voz, que les quede claro: no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Vamos a defender con todo nuestra actividad productiva, nuestra fuente de trabajo, que nos da el sustento para nuestras familias, en las comunidades, en los ejidos, en las calles, vamos a defender con energía, con dignidad y con argumentos a nuestra agricultura, uno de los pilares de Sinaloa”, manifestó el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa.

El diputado destacó la desaparición de 109 fidecomisos, entre ellos el fondo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, lo que representa una disminución de más de 12 mil 563 millones de pesos que se utilizaban para otorgar créditos a las actividades productivas del sector rural.

“Necesitamos corregir presupuestos, rehabilitar programas y reabrir fuentes de financiamiento productivo, no permitiremos que con decisiones erráticas, como la extinción de la Financiera Rural, sigan adelante con sus políticas irracionales, que están provocando la destrucción del campo. Los productores ya no aguantamos más, el Gobierno Federal está haciendo mal las cosas. Es necesario que rectifique, para que realmente atienda los problemas con eficacia”, enfatizó en las demandas.

También consideró lamentable que los programas que están desapareciendo no lo sustituyen con algo mejor, sino con otros programas y dependencias que, a su ver, no funcionan, donde no hay reglas claras, que realmente sirvan, que den soluciones y agilicen los trámites.

“Da la impresión de que quieren desaparecer al sector agrícola, quieren que toda la gente abandone los pueblos y las comunidades para que se vayan a las ciudades, para hacer no sé qué cosa, porque no solo están eliminando una fuerte de financiamiento para las actividades productivas de los campesinos, también están desapareciendo múltiples programas gubernamentales que servían de apoyo a los productores agrícolas, ganaderos y a pescadores”, destacó.

“Por eso, es tiempo de hacer un llamado a la reflexión, hay que detenerse unos momentos para evaluar todo lo que se está haciendo de manera equivocada. Es tiempo de recomponer el rumbo, antes de que sea demasiado tarde, los productores ya no aguantamos más, el Gobierno Federal está haciendo mal las cosas. Es necesario que rectifique, para que realmente atienda los problemas con eficacia”, agregó al final.