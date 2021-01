Faustino Hernández se mantiene firme en su aspiración por la Alcaldía de Culiacán

El legislador del PRI externa al partido su intención de ser candidato por el Distrito 7 de Culiacán, mas su principal objetivo es contender para ser Presidente Municipal

América Armenta

CULIACÁN._ “Mi aspiración, muy legítima, es la candidatura a la Presidencia Municipal por mi partido”, dijo Faustino Hernández Álvarez, Diputado local del PRI, luego de cuestionarle por la carta de intención de ser candidato por el Distrito 7 de Culiacán, por lo que explicó que el estar interesado en la Alcaldía no lo priva de haber externado a su partido que está a disposición de contender por la diputación federal.

De acuerdo con Hernández Álvarez, hay cuestiones, como la de género, a revisar para saber quién será candidato o candidata por el PRI y, en caso de no ser él quien abandere el partido en Culiacán, iría por el séptimo distrito.

“Yo estoy trabajando todavía, mientras no salga la convocatoria de ambos, mi aspiración legítima es la candidatura a la Presidencia Municipal, pero ahí también estoy consciente en la equidad de género y los lineamientos que marca mi partido, voy a esperar los tiempos y las formas para ver qué depara en el partido”, señaló.

Fue al presidente del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Valdés Palazuelos, a quien Hernández Álvarez dijo haber emitido la carta en la que indica que aspira a la candidatura por la diputación federal del Distrito 7.

A Valdés Palazuelos, el diputado argumentó que la plataforma política que tiene la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, de la cual el diputado es líder, es fuerte y el voto está muy consolidado.

“Sobre todo, tenemos cuadros muy valiosos en todos los municipios de Sinaloa, donde hay perfiles de mujeres, hombres y jóvenes que pueden aspirar a cualquier candidatura de elección popular, no nada más aquí en Culiacán Faustino Hernández, tenemos cuadros en todo Sinaloa, en los 18 municipios, donde cualquiera puede ser Presidente Municipal, síndico procurador, diputados locales o regidores en base a los perfiles y sobre todo en base a trabajo que se le ha dado sobre todo la fortaleza a este partido, al cual pertenece la Liga de Comunidades Agrarias”, enfatizó.

“La carta de intención no me priva de buscar la Presidencia Municipal, estaré atento y sobretodo me pongo al escrutinio de mi partido y ellos sabrán elegir los mejores hombres y mejores mujeres para los puestos de elección popular que se avecinan en este 2021”, agregó.

Bancada

El legislador dijo que sus compañeros y compañeras en el Congreso local también tienen aspiraciones para los puestos de elección popular que se estarán eligiendo este año, sin especificar la aspiración de cada persona de la bancada.

“Todos tienen intenciones, todos mis compañeros tienen aspiraciones muy legítimas también, unas y unos de ser presidentes municipales de sus municipios, otros de reelegirse y otros de diputaciones federales, todos tenemos ese corazoncito prendido”, expresó.

El grupo parlamentario, destacó, ha estado trabajando a lo largo y ancho de Sinaloa, aseguró que no han sido diputados de silla, sino que han salido al territorio, lo que espera tomen en cuenta al elegir a los perfiles adecuados para estar en las boletas electorales.

“Faustino Hernández dio la cara a los culiacanenses y creo que sin duda habrá que esperar los resultados, pero tengo todo el derecho de como priista aspirar a un cargo de elección popular en mi municipio”, concluyó.