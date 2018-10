Fecanaco pide a diputados pugnar por tarifas de energía eléctrica más bajas

Los altos costos de la energía eléctrica impactan en la competitividad de las empresas sinaloenses, aseguró Ricardo Ruiz, secretario de Fecanaco

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Los nuevos diputados federales de Sinaloa deben de ponerse al frente de la lucha que han emprendido los sinaloenses para conseguir tarifas eléctricas más bajas, ya que por los altos costos de este insumo las empresas están perdiendo competitividad, manifestó Ricardo Ruiz Atondo.

El secretario de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sinaloa expuso que en el último recibo resintieron un aumento muy fuerte en los recibos de luz y eso ha generado la inconformidad de los sectores industriales y comerciales.

“La postura de Fecanaco es de que Sinaloa sea considerada dentro de una zona más económica en las tarifas eléctricas, porque desafortunadamente aquí en Guasave los aires acondicionados todavía los estamos prendiendo, cosa que no sucede en otras partes del país que tienen acceso a una energía más barata”, manifestó.

El empresario subrayó que uno de los giros que más están resintiendo los elevados costos de la energía eléctrica es el restaurantero, y los empresarios de este ramo han optado por protestar cada jueves apagando las luces y laborando con velas.

“Aparte de que tienen sus aires acondicionados, tienen sus refrigeradores para conservar sus alimentos y son los que más pagan luz”, aseveró, “en lo personal a mí me llegó un 20 por ciento más caro y me parece una buena medida, porque tiene que ser escuchada la sociedad, no basta con que algún líder empresarial o de alguna cámara pueda levantar la voz”.

Ruiz Atondo subrayó que con acciones de la sociedad en general es como pueden ser escuchados por las autoridades.

“Este es un tema que se acaba de dar porque los recibos van llegando y esto es un llamado a los diputados federales, que busquen que la tarifa eléctrica sea más barata en Sinaloa, porque si vas a cualquier negocio, tienen prendido el aire porque es insostenible atenderlos con las temperaturas como están”, reiteró.

El ex presidente de Canaco Guasave expuso que además el gobierno debe incentivar a los empresarios con apoyos o subsidios para que puedan adquirir subestaciones eléctricas, paneles de energía solar o tecnologías de ahorro de energía, para que puedan reducir costos de operación.

Subrayó que las empresas en Guasave cierran ya sea por los altos costos de energía eléctrica que no pueden sostener, por los altos costos de las rentas o por el poco mercado que en ocasiones hay.