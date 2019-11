Federación Pesquera de Rosario urge a que se regulen desechos de granjas

Francisco Figueroa Plancarte, presidente de la Federación, dice la falta del debido manejo de los desechos de laboratorios y granjas de camarón representan un peligro para la laguna Huizache - Caimanero

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ La falta del debido manejo de los desechos de laboratorios y granjas de camarón representan un peligro para la laguna Huizache - Caimanero, advirtió el presidente de la Federación Guerreros del Sur, Francisco Figueroa Plancarte.

El dirigente enfatizó en la falta de laguna de oxidación para el debido tratamiento de desechos que terminan en el sistema estuarino.

Esto luego de que se agravaron las condiciones de la laguna debido a una mortandad de especies, situación la cual derivó en la suspensión de las capturas, venta y consumo de los productos del cuerpo de agua en mención.

“Muchísimas granjas en el estado, yo no puedo decir cuantas apenas la autoridad, están operando de una manera irregular... hay varias que están irregulares, no cumplen con la normas establecidas para que no contaminen”, sentenció.

“Necesitamos que se regulen las granjas y que se regulen los laboratorios en las costas (de Rosario), en el valle, principalmente del Caimanero; Realmente no están cuidando el medio y están afectando a otras personas”, argumentó.

El líder pesquero sostuvo que no se está en contra de las actividades en mención por las fuentes de empleos que representan y por consiguiente de la derrama económica que representa.

“Que ellos trabajan en su entorno, en su ámbito pero cuidando el ambiente entre ambos porque muchas granjas no tienen laguna de oxidación”.

Figueroa Plancarte refirió que esos desechos que terminan en el estero si bien va rica de nutrientes, lo que hace es terminar con el oxígeno para que se desarrollen las especies.

Informó que de igual manera se han detectado empaques entre otras cosas de agave, cuyos desechos terminan en el sistema lo cual repercute también en la actividad.

“No estamos en contra de nada, solamente queremos que se regulen todos trabajos que hay para que no afectemos a otras personas”, señaló.

Motivo por el cual, destacó la importancia de que las dependencias con competencia en el tema para que se regulen.