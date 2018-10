Federer es sorprendido por Coric y queda eliminado en Shanghai

El croata se medirá a Novak Djokovic en su primera final de un ATP World Tour Masters 1000

Noroeste / Redacción

SHANGHAI._ Borna Coric va muy en serio. Este sábado, el croata derrotó a Roger Federer por segunda vez esta temporada y se clasificó para jugar su primera final de un ATP World Tour Masters 1000 en el Rolex Masters Shanghai.

La victoria por 6-4 y 6-4 de Coric fue la segunda consecutiva ante el suizo, al que ya venció en la final del Gerry Weber Open, y le abrió las puertas de discutirle el título a Novak Djokovic, que se impuso a Alexander Zverev en la otra semifinal.

Coric tuvo el partido bajo control en todo momento. El croata logró inclinar el marcador de su lado en los dos parciales del encuentro rompiendo pronto el saque de Federer. Ésa tranquilidad le permitió jugar libre y sacar su mejor tenis sobre la pista de Shanghai.

Federer, que había ganado los dos primeros episodios de su rivalidad con Coric en Dubái 2015 e Indian Wells 2018, se encontró con la misma versión del tenista que ya le derrotó en Halle hace unos meses. El croata se movió con una precisión increíble, disparó golpes ganadores desde todos los lugares y se abrió paso exhibiendo su poder al saque, con el que apenas sufrió en sus turnos de servicio.

Djokovic ya es número 2

Cada día que salta a la cancha demuestra una realidad que es innegable: el mejor Novak Djokovic ha vuelto al ATP World Tour. Una exhibición tras otra le ha permitido sumar 17 victorias consecutivas, encadenar los títulos ATP Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, además de presentarse en una nueva final en el Rolex Shanghai Masters.

El serbio apenas necesitó una hora para desdibujar a Alexander Zverev por 6-2, 6-1, en una nueva exhibición de que su voracidad, ambición y talento vuelven a ir de la mano una vez más.

No obstante, el de Belgrado vuelve a pujar por el No. 1 del Ranking ATP si bien este sábado se garantizó salir de la cancha dura asiática como No. 2.

