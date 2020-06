Federico Viñas no piensa ni en Uruguay ni en Europa

El delantero del América dice que está enfocado en su equipo

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El delantero Federico Viñas, de las Águilas del América, aseguró en conferencia no tener en mente jugar para la selección de su país ni emigrar a Europa.

"No pienso en la selección, creo que hay demasiados delanteros buenos, la selección llegará en su debido tiempo. Tampoco pienso en Europa, América no tiene nada que envidiarle a los equipos europeos, todo jugador desea dar ese salto, pero yo me enfoco en mi club, de los más grandes de México", explicó.

Viñas, que en sus primeros dos torneos en el país convirtió ocho goles y perdió una final, fue cuestionado sobre si se ve como el próximo Luis Suárez o Edinson Cavani, sus compatriotas.

"Es un halago que pueda ser el sucesor de Cavani y Suárez, pero hay muchos delanteros de gran nivel en mi país que son seleccionados. Trato de hacer lo mío, no sé si se dará ser como Suárez o Cavani porque son unos cracks, están haciendo mucho", agregó el futbolista de 21 años.

Una de las metas a corto plazo de Viñas en el América será ganar el título de goleador, pero reconoce que en la institución capitalina cuenta con dos compañeros capaces de lo mismo, el colombiano Roger Martínez y Henry Martín.

"Todos los delanteros acá quieren ayudar con goles, Roger, Henry y yo estamos preparados para ello (ser campeones anotadores), será una competencia sana", comentó el nacido en Montevideo.

El sábado pasado, cuando el América anunció la compra de Viñas con un contrato de cuatro años, lo presentó como "el mejor (playera) 24 de la historia" del club; sin embargo, el uruguayo no piensa lo mismo.

"Agradezco lo que me dicen, pero no creo ser el mejor 24 de la historia, Oribe Peralta (otro que portó el 24) es un crack, tiene mucha trayectoria, ha ganado campeonatos, yo por ahora no he ganado títulos", expuso el centro delantero.

El sudamericano compartió que los primeros futbolistas del América que lo apoyaron cuando llegó a mediados de 2019 fueron el paraguayo Bruno Valdez y los argentinos Emanuel Aguilera y Guido Rodríguez, hoy centrocampista del Betis.

"Cuando llegué me invitaron a cenar, fue un lindo recibimiento, lo aprecio mucho, es difícil venir de otro país y más siendo joven, lo voy a recordar siempre", expresó Viñas.

(Con información de EFE vía Yahoo)