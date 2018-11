Felipe Calderón, ahora sin pensión presidencial, quiere formar su propio partido político

El ex Presidente de la República bajo las siglas del PAN asegura que este instituto político está totalmente destrozado

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa anunció esta mañana la posibilidad de crear un nuevo partido político en 2019 “para transformar a México desde la sociedad”, según dijo.

“Estoy convencido que hay que construir un partido político en 2019. Creo que va a ser fundamental crear una organización política que pueda ser escuela de ciudadanía y aglutinar a los ciudadanos”, aseguró esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El ex mandatario aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) “está totalmente destrozado” e indicó que no ve posibilidades de que pueda hacerle frente al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Por eso, dijo, es que considera la creación de un nuevo partido.

“Hay que construir un partido político en el 2019. Hay ciudadanos que se hacen la pregunta, ‘¿qué vamos a hacer ahora?’ y no tienen el espacio. Lo que hay que hacer esa organización que tenga un compromiso con las metas de parámetros éticos, qué se vale y no en la política”, dijo.

Calderón aseguró que el PAN podría tener remedio si Manuel Gómez Morín es elegido como Presidente del partido pues, dijo, el blanquiazul “está controlado por un grupo que lo ha destrozado” e indicó que la creación del nuevo partido dependerá en gran medida si Gómez Morín no gana la presidencia del PAN.

“Si no gana Manuel Gómez Morín la presidencia, mi decisión sería crear un nuevo partido […] El PAN está controlado por una camarilla que ha destrozado su vida democrática, al grado que es imposibles hacer un cambio desde adentro; está arreglado antidemocráticamente”.

Calderón Hinojosa aseguró que de ser creado el nuevo partido, su esposa, Margarita Zavala, estaría involucrada.

“En lo personal, Margarita (Zavala) y yo estamos en esa reflexión. Yo veo a muchos ciudadanos preguntándose qué vamos a hacer ahora y no tienen espacio, ni dónde alzar la voz”.

Durante el proceso electoral 2017-2018, su esposa, Margarita Zavala, intentó postularse como candidata del PAN a la Presidencia de México, pero no pudo. Luego se lanzó como candidata independiente, después de renunciar al panismo. Las preferencias de las encuestadoras no favorecieron la candidatura de la ex Primera Dama: fue perdiendo intención de voto hasta que renunció a sus intenciones. Algunos pensaban que endosaría su candidatura fallida a José Antonio Meade Kuribreña pero no fue así.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa​​ fue Presidente de México de 2006 a 2012. Llegó bajo acusaciones de fraude electoral y en medio de una de las peores crisis políticas en la historia reciente del país. En diciembre de 2006, seis días después de asumir el cargo, lanzó la guerra contra las drogas a pesar de que no era parte de sus postulados. La violencia desatada desde entonces ha provocado la muerte de cerca de 200 mil personas y unos 40 mil desaparecidos, además de un fuerte desplazamiento interno relacionado con la violencia.

Calderón dirigió el país y su partido, Acción Nacional (PAN) con mano dura. Pero, al menos en lo político, con pobres resultados. Durante las elecciones intermedias de 2009, el PAN tuvo un fuerte descalabro y después, en 2012, entregó la Presidencia al Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el panismo pasó a la tercera fuerza electoral.

Calderón Hinojosa acaba de perder una pensión millonaria y la vigilancia que le proporcionaba el Estado Mayor Presidencial como ex mandatario de México, debido a una reforma promovida por Andrés Manuel López Obrador.

Calderón se ha quejado de la reforma. Los dos personajes son fuertes opositores políticos. AMLO lo acusa de haber cometido fraude en 2006 y de provocar una crisis humanitaria de proporciones históricas con la guerra contra las drogas, cuya estrategia fue continuada por Peña Nieto con resultados igualmente fallidos.