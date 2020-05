Â¡Feliz CumpleaÃ±os Stevie Wonder! El emblema del soul llega a las siete dÃ©cadas

¡Feliz Cumpleaños Stevie Wonder! El emblema del soul llega a las siete décadas

Con su combinación de R&B, soul y gospel, el cantante ha sido un ícono de la música y un activista por los derechos civiles

Noroeste / Redacción

Ganó un Óscar, varios premios Grammy y fue gran amigo de Nelson Mandela. Stevie Wonder no solo se ha hecho de un nombre como músico, sino también como activista por los derechos civiles. Este miércoles el emblema del soul celebra 70 años de vida haciendo lo que mejor sabe hacer, cantar y ayudar a otros.

En plena pandemia, Stevie organizó junto a Lady Gaga el concierto “One World: Together At Home”, un evento masivo virtual que logró reunir más de 127 millones de dólares para ayudar a aquellos que luchan contra el Covid-19.

SUS ORÍGENES

Stevland Morris nació el 13 de mayo de 1950 en Saginaw, Michigan, y desde aquel día el mundo de la música cambió para siempre. Aunque se quedó ciego cuando era un bebé, su visión artística estableció novedosos estándares para las próximas generaciones de músicos.

“Quiero que mi música anime a las personas y les ayude a comprender que lo que el mundo necesita es positividad, y eso no es algo que sucede por casualidad”, dijo Wonder a la Revista People en 2005.

A los nueve años tocaba los bongos, la armónica, el bajo y el piano. Su carrera inició casi como un milagro, cuando cantaba en la iglesia de su comunidad y llamó la atención de un miembro de la banda Miracles, quien lo presentó a Motown Records.

Fundada en 1959, el sello independiente se estaba convirtiendo en un gigante del soul y la música R&B de artistas afroamericanos. Para el fundador de Motown, Berry Gordy, el niño ciego con la armónica fue un milagro. Lo firmó como “Little Stevie Wonder” y se encargó de los gastos del pequeño para que asistiera a una escuela privada para ciegos.

Para celebrar sus siete décadas de vida, a continuación siete de los momentos más memorables en la vida de este ícono de la música, quien se ha convertido en un héroe para la comunidad afroamericana y un ferviente luchador por los derechos civiles.

JUNTO A UN EX BEATLE

Para muchos, Wonder es considerado los Beatles de la música negra, estableciendo ciertos estándares para todos los músicos que vendrían después de él, desde Luther Vandross hasta Prince y Alicia Keys. Por ello, cuando Stevie cantó junto a Paul McCartney el tema “Ebony and Ivory” en 1982, fue todo un éxito y se convirtió en una reunión importante para los mundos del R&B y el pop.

UN SHOW PARA LA REALEZA

No solo Paul McCartney pertenece a la realeza, también Stevie Wonder actuó para la monarquía británica en el Concierto del Jubileo de Diamante para la Reina Isabel II en 2012, junto a artistas como Elton John y Ed Sheeran. Además, Wonder adaptó la letra de su clásico “Isn’t She Lovely” solo para la Reina. En 2018, el cantante también cantó en honor a otra reina, ‘La Reina del Soul’, Aretha Franklin, en un concierto-funeral ofrecido en honor al ícono musical.

NACE UNA ESTRELLA

Con tan solo 12 años, “Little Stevie Wonder” hizo su debut en el Teatro Apollo de Harlem en diciembre de 1962. Estaba tan nervioso que dejó caer sus bongos, pero ese día se convirtió en una leyenda del Apollo. Al año siguiente, el cantante lanzó su gran éxito, el sencillo “Fingertips” perteneciente a su álbum “Recorded Live: The 12 Year Old Genius”.

EL PRIMER GRAMMY

Wonder tiene hasta el momento 25 premios Grammy en casa, los tres primeros los ganó por su álbum clásico de 1972, “Talking Book”, que incluía el sencillo “You Are the Sunshine of My Life”. Ganó el Grammy por Mejor Álbum del Año, tres veces en cuatro años por “Innervisions” de 1973, “Fulfillingness’ First Finale” de 1974 y su doble LP “Songs in the Key of Life” de 1976. Stevie está empatado con Frank Sinatra y Paul Simon con el récord de más victorias en esta categoría en la historia de los Grammy.

POR MARTIN LUTHER KING

La canción “Happy Birthday” de Stevie Wonder, perteneciente a su álbum de 1980 “Hotter Than July”, se convirtió en un himno para que el movimiento de Martin Luther King se oficializara como una fiesta nacional. Wonder se encargó de encabezar la lucha junto a la viuda de King, Coretta Scott King, hasta que el presidente Reagan firmó un proyecto de ley que convertía el tercer lunes de enero en un día feriado nacional, a partir de 1986.

CANTANDO POR UN CAMBIO

Stevie formó parte del selecto grupo de músicos en Estados Unidos que lanzó “We Are the World” en 1985 para ayudar a la gente más vulnerable en África. Fue la segunda voz del éxito internacional, uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos al lado de otras estrellas como Michael Jackson, Lionel Richie y Diana Ross. Pero esa no fue la única vez que Wonder dejó que su música llevara un mensaje, también en 1985 formó parte del sencillo “That’s What Friends Are For” junto a Dionne Warwick, Elton John y Gladys Knight, un tema para recaudar fondos y concientizar sobre el SIDA.

CONQUISTANDO EL SUPER BOWL

Antes de Bruce Springsteen, antes de Prince, y mucho antes de Beyoncé, Stevie Wonder actuó durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 1999. En el juego se enfrentaron los Broncos de Denver y los Halcones de Atlanta. Durante el espectáculo, Wonder cambió la historia del evento al presentarse junto a la estrella latina Gloria Estefan y a la banda Big Bad Voodoo Daddy con “You Are the Sunshine of My Life”, “Sir Duke” y “I Wish”.