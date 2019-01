Feminicidio de Sugey refleja la falta de prevenciÃ³n de la violencia en Sinaloa, seÃ±ala Priscila Salas

Feminicidio de Sugey refleja la falta de prevención de la violencia en Sinaloa, señala Priscila Salas

La integrante del colectivo No Se Metan con Nuestras Hijas lamentó que por falta de acciones sigan muriendo las mujeres en el estado

Valeria Ortega

El feminicidio de Sugey, la mujer de Guasave que murió víctima de su suegro, refleja no solo la violencia que existe e Sinaloa, si no también la falta de prevención de la violencia, indicó Priscila Salas, miembro del colectivo No Se Metan con Nuestras Hijas.

"Hay una simulación muy fuerte en este asunto de la prevención de la violencia y aunque digan que han bajado los homicidios o los feminicidios pues en realidad se debería tomar más en serio esto", señaló.

La mujer de 42 años fue asesinada a balazos la mañana del miércoles, en la comisaría Leyva Solano, de ese municipio, y se convirtió en el primer feminicidio del año 2019, en el estado de Sinaloa.

Este hecho, la activista lo pronunció como un hecho lamentable y triste, pues dijo que eso se debe a que las instancias encargadas de prevenir la violencia de género no ponen mayor seriedad ni implementan acciones para disminuir la incidencia de violencia contra la mujer.

Además, destacó que las autoridades han estado apagadas y no se han preocupado por defender la seguridad de las mujeres sinaloenses y una muestra de ello es que las mujeres sigan muriendo.

"Los homicidios y feminicidios y todos los asesinatos aquí en Sinaloa pues prácticamente no tienen ningún freno y no hay una política pública que esté orientada a ese tipo de situaciones y a la prevención de la violencia", comentó.

