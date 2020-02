Feminismo serÃ¡ antiliberal o no serÃ¡: Irma ErÃ©ndira Sandoval; titular de SEGOB si trabajarÃ¡ el 9 de marzo

Feminismo será antiliberal o no será: Irma Eréndira Sandoval; titular de SEGOB si trabajará el 9 de marzo

La funcionaria federal indicó en su cuenta de la red social, que en medio de su lucha por un gobierno paritario, la institución que ella encabeza anunció el primer concurso profesional de carrera exclusivo para mujeres.

noroeste.com

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, aseguró que el feminismo podrá ser antineoliberal o no, pero el Gobierno de México está lleno de mujeres que luchan por la justicia, la equidad y la democracia.

La funcionaria federal indicó en su cuenta de la red social, que en medio de su lucha por un gobierno paritario, la institución que ella encabeza anunció el primer concurso profesional de carrera exclusivo para mujeres.

El fin de semana que recién pasó, Sandoval Ballesteros tildó de “fakeministas” a integrantes de la oposición política que pertenecen al espectro ideológico de la derecha, quienes se han unido al movimiento feminista para exigir al Gobierno de México un alto a los crímenes contra mujeres.

"El licenciado Andrés Manuel López Obrador no es 'mi presidente', sino el de todas las mexicanas y, aunque les duela, es el presidente más feminista de la historia contemporánea", escribió la titular de la SFP.

Además, Sandoval Ballesteros aseguró que quien crea que el político tabasqueño y su Gobierno es adversario de las causa de las mujeres, se presta a la "estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses".

El feminismo será antineoliberal o no será. El gobierno está lleno de mujeres que hemos luchado por la justicia, la equidad y la democracia desde siempre. En nuestra lucha por un gobierno paritario la @SFP_mx anuncia el 1er. concurso profesional de carrera exclusivo para mujeres. pic.twitter.com/DtoRo6OB6Y — Irma Eréndira Sandoval B. (@iaguiar_Sandoval) February 24, 2020

La funcionaria federal añadió que fue irónico y para llamar la atención el comentario que realizó sobre la convocatoria de un paro nacional para el siguiente 9 de marzo como protesta por la violencia contra las mujeres en el país.

Pues a mí lo que me sorprende, querida @LydiaCacho, es que reproduzcas las manipulaciones de los medios, sobre todo tú que fuiste víctima de tantas. La evidente ironía de “lavar trastes” fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita... https://t.co/CLVUeUZGa8 — Irma Eréndira Sandoval B. (@iaguiar_Sandoval) February 23, 2020

"Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", había tuiteado la titular de la SFP.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO SÍ TRABAJARÁ EL 9 DE MARZO

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero Dávila, aclaró que sí laborará el próximo 9 de marzo en el marco del Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras, convocatoria que dijo apoya, pero que también debe cumplir con las funciones propias de su encargo, como evaluar las manifestaciones del día previo, por el Día Internacional de la Mujer.

"Yo a título personal, por supuesto que apoyo el movimiento. ¿Por qué sí voy a ir a trabajar?, porque así lo contempla la propia convocatoria, que dice que si tú no puedes por algún motivo dejar de asistir a trabajar, puedes hacerlo y sumarte a esta iniciativa", expresó la funcionaria federal.

"Desde luego yo tengo que evaluar qué pasó el día 8; tengo que hacerme cargo de las campañas y las acciones que vamos a hacer como acordamos el viernes pasado, voy a estar monitoreando todos los sucesos de ese día y el domingo 8", señaló Sánchez Cordero Dávila.

La titular de la SEGOB argumentó que la convocatoria ciudadana contempla que quienes laboren ese día pueden usar diversos símbolos en los centros de trabajo, para manifestar su solidaridad de género. Entre ellos, recordó, vestir de morado y expresar en sus cuentas de las redes sociales su apoyo a esta iniciativa.

El pasado 20 de febrero, Sánchez Cordero afirmó que se sumaba al #UnDíaSinNosotras, que consiste en no acudir a la escuela, el trabajo o salir a la calle. "Solidaria como mujer y a título personal me sumo al #ParoNacional", escribió en su cuenta de Twitter, aunque sin aclarar si dejaría de laborar ese día.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que detrás de la iniciativa está la derecha y los conservadores, Sánchez Cordero Dávila refrendó que es empática con el movimiento feminista.

No obstante, según dijo la funcionaria federal, se tienen que hacer acciones más proactivas y "en tierra" en los lugares donde se da la violencia. Además, Sánchez Cordero Dávila indicó que no se puede negar que hay intentos por politizar la convocatoria.

Declaró que es una causa ciudadana, por lo que espera que se mantenga el "espíritu único", que es a favor de las mujeres. "Voy a decir una cosa, que algunos partidos o algunas otras personas se han querido subir al movimiento, sí, por supuesto", manifestó la titular de la SEGOB.

"Pero que es un movimiento de las mujeres, por las mujeres, con las mujeres y en contra de la violencia, lo es", abundó la funcionaria federal, quien aseveró, además, que tiene más de 50 años luchando por las causas de las mujeres, con una agenda "muy clara" de derechos y de libertades.

Un día después, el 21 de febrero pasado, Sánchez Cordero Dávila reconoció que el Gobierno Federal llegó tarde a atender la problemática de los feminicidios y, en un mensaje dirigido a un grupo diverso de mujeres, giró instrucciones para articular políticas públicas que mejoren en combate a la violencia de género.

En marzo del año pasado, ante el alza de los feminicidios en el país y el aumento de delitos contra ese grupo poblacional, la SEGOB y el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) habían presentado el denominado "plan emergente" para proteger a las mujeres y las niñas.