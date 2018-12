Feminista lamenta que se rebase el límite de la violencia contra mujeres en Sinaloa

Karla Galindo Vázquez, integrante del colectivo Feministas Alteradas Sinaloenses, señala que luego del asesinato de una menor de cinco meses y la violación de una pequeña que producto de ella resultó embarazada, las agresiones contra las niñas en la entidad se están normalizando

Antonio Olazábal

26/12/2018 | 12:39 AM

CULIACÁN._ La violencia contra las mujeres se ha excedido en Sinaloa, a tal grado que asesinaron a una niña de 5 meses de edad y violaron a otra pequeña de 14 años que tuvo que abortar en la Ciudad de México, lamentó Karla Galindo Vázquez.

La integrante del colectivo Feministas Alteradas Sinaloenses señaló que la sociedad ha sido permisiva, y ha perdido su capacidad de asombro. Hechos como la muerte a golpes de una pequeña en Escuinapa no deben verse como algo menor, sino como un horror que no debe ser normalizado.

"Tenemos un desfase, tenemos equipos que no son capaces de afrontarlos, y creo que como sociedad estamos siendo muy permisivos, lo que tiene que ver con violencia estamos pasando por delante los límites de la violencia y es grave, tan grave como un asesinato de éstos, que yo no le veo otra palabra que no sea horror", expresó.

"Yo creo que nuestro contexto de violencia nos ha rebasado, lo hemos normalizado, vemos a una sociedad que todavía no se involucra que no hemos visto la gravedad de los peligros en los que ahora estamos expuestos, y más los pequeños y pequeñas en el contexto de que deberían de vivir en armonía y en paz".

El martes, la Fiscalía informó que detuvo al presunto asesino de la pequeña de apenas cinco meses de edad. Que estos hechos sucedan en la entidad, solo es seña del nivel de violencia en el cual nos encontramos, subrayó Galindo Vázquez.

"Hemos dejado de lado esta capacidad de asombro que deberíamos tener y de involucrarnos en la exigencia de justicia porque si estamos hablando de esta magnitud de violencia contra una pequeñita, pues creo que la descomposición social está fuerte y que tendríamos que estar protestando, ver qué está pasando con nuestra sociedad", señaló.

"Los mecanismos que hasta ahora se han implementado, las instituciones que deberían de estar más al pendiente, parece que no están funcionando, no sólo en estos que es el caso de la violencia, sino por ejemplo atender la violencia sexual contra niños y niñas", detalló.