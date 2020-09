Feministas llegan al Ayuntamiento y las reciben con maltrato, intimidación y barandilla

José Abraham Sanz

Tres mujeres que buscaban manifestarse en el Palacio Municipal de Culiacán esta mañana, fueron detenidas y acusaron maltrato e intimidación en su trayecto a la barandilla, en donde pasaron un par de horas.

Las mujeres salieron libres luego de pagar una multa de 880 pesos cada una y ser amonestadas de haber cometido el delito grave de vandalismo, pese a que no realizaron ningún acto tal para que fueran acusadas.

La doctora Priscila Salas Espinoza recordó que llegó acerca de las 05:00 horas de esta mañana al centro de la ciudad acompañada con otras dos activistas del colectivo "No te metas con nuestras hijas", cuando fueron interceptadas por agentes de la Policía Municipal que realizan guardia en el Palacio Municipal.

“Nosotras caminamos hasta más o menos la esquina de (Benito) Juárez y (Álvaro) Obregón, mientras estábamos abordando para llegar a la parte frontal del Ayuntamiento, salen los policías de guardia y nos gritan ¿hey, qué están haciendo?, y nosotras, pues pones un pie adelante y otro atrás y das la vuelta y nos regresamos”, explicó.

“Pensábamos manifestarnos, pero ya no, mejor nos vamos, dije, porque ya los vimos muy agresivos, ya no eran posible una manifestación pacífica, decidimos regresamos, caminamos hacia nuestros vehículo, cada quien por su rumbo para irse a su casas”.

Priscila recuerda que caminaba acompañada de otra de las activistas en la esquina de la Calle Miguel Hidalgo y Andrade, cuando las alcanzó una patrulla y otros agentes en motocicletas.

“Deténganse, ¿qué andan haciendo?, párense, nos gritaron; un oficial se dirige hacia a mi, me toma de los brazos y me pide que me tranquilice, no estábamos haciendo nada, estábamos caminando, y mi otra amiga igual”, dijo.

“Nosotros obviamente nos asustamos, nos sacamos de onda y les preguntamos a los oficiales que por qué nos estaban deteniendo, nos preguntaban que por qué estábamos corriendo, que si qué andábamos haciendo, y pues les dijimos que porque nos venían persiguiendo. Pero nosotras nos hicimos nada, no estábamos haciendo nada, estábamos cruzando la calle”.

Priscila narró que las hicieron abordar una de las patrullas en la que ya venía la otra de sus compañeras; las esposaron y comenzaron a recorrer la ciudad sin sentido, por el centro de la ciudad, luego más al poniente, transitaron por rutas poco comunes en lugar de ir directamente a la barandilla que se ubica en la base de la Policía Municipal en la colonia Bachigualato.

En el transcurso, los agentes las maltrataron, uno de ellos colocó la bolas encima de dos de las activistas para inmovilizarlas, además de que el chofer condujo un tramo en un exceso de velocidad que las puso en peligro.

En la barandilla, recordó, que no había medidas necesarias de seguridad sanitaria para protegerlas contra posibles contagios del virus Covid-19 y el proceso fue muy distinto al que debía ser; no les permitieron hacer llamadas para comunicarse con sus familiares, el juez les señaló que al parecer habían cometido una falta muy grave, porque los policías habitualmente no estaban llevando detenidos a la barandilla precisamente por la pandemia.

También les condicionaron el derecho de pagar la fianza a cambio de firmar una declaración con hechos que no correspondían con lo ocurrido.

Salas Espinoza recalcó que el médico legista las amenazó al señalarles que valoraron detenerlas con el máximo castigo de 72 horas.

La doctora también destacó que pudo realizar una llamada después de que el juez decidió conocerle un favor, más que respetar su derecho.

“La verdad es que nos sentimos en peligro, nos sentimos intimidadas, hay oficiales que participaron en la detención que tienen nuestros generales, tienen nuestra información y tienen fotos de nosotros”, lamentó.

“No es una cosa menor, lo vamos a cargar por bastante tiempo, así es que nosotros pedimos que se activen los mecanismos de seguridad hacia nosotras, como defensoras de derechos humanos”.

Al momento, dijo, ya se interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la actuación de la Policía Municipal, sin embargo Salas Espinoza hizo hincapié en que aún esperan que intervenga la Comisión de Víctimas del Delito y que también presentarán una denuncia por los hechos ante la Fiscalía General de Estado.

“Amnistía Internacional México y otros colectivos nos están dando tu apoyo y acompañamiento, esperamos que haya garantía de medidas de no repetición, una disculpa pública y que no se criminalice la protesta de las mujeres, así como nos trataron a nosotros, con esa rigidez, con esas ganas de intimidar, de disciplinarnos, con toda esa fuerza pública para buscar a tres mujeres, deberían usarla para buscar a los feminicidas que calcinan cuerpos de mujeres y asesinan sádicamente”, expresó.

Hoy, el Ayuntamiento de Culiacán será sede de una manifestación convocada luego de los dichos de la procuradora de la niñez y juventud del Sistema DIF Culiacán, Silvia Liliana Pimentel Villalobos, quien tachó de “ingobernables” a dos adolescentes que fueron asesinadas la semana pasada y sus restos fueron carbonizados.