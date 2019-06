FEPADE exonera a EPN por financiamiento ilícito de Odebrecht; no apostemos al castigo, dice AMLO

De acuerdo con la argumentación, los delitos por financiamiento ilícito en la campaña de 2012 prescribieron

20/06/2019 | 09:48 AM

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE) exoneró al ex presidente Enrique Peña Nieto en la investigación que realizaba sobre el supuesto financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ya que los delitos prescribieron.

Además de Peña Nieto, la FEDE investigaba a Emilio Ricardo Lozoya Austin, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial, y a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, ex titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012", dice el acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez, entregado a la juez federal Luz María Ortega Tlapa.

El Caso Odebrecht comenzó a investigarse en la entonces FEADLE por una denuncia que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el 16 de agosto de 2017, tras la difusión de los testimonios de ex directivos de la constructora brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya Austin.

Según el documento firmado por el fiscal González Ramírez, dichos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012, para la campaña de Peña Nieto, y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014, a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Tula, Hidalgo.

El pasado 30 de mayo el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó a la FEDE resolver la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAICDMX/0001139/2017, abierta por delitos electorales, y en relación a la prescripción, instruyó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht presuntamente hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore que estaría vinculada con Lozoya Austin.

En cumplimiento al mandato realizado por el citado Tribunal, el pasado 3 de junio la FEDE determinó que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos electorales investigados es de 5 años, las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas y no pueden ser castigadas.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina de este jueves, que no hay que apostar al castigo ni vivir anclado al pasado, añadiendo la posibilidad de que ya no se lleve a cabo una consulta sobre el enjuiciamiento a los ex mandatarios nacionales, a menos que los ciudadanos así lo exijan.

"No creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal [...] En esencia, es no anclarnos en el pasado y ver hacia adelante, eso fue lo que planteé, justicia también significa prevenir delitos y que el compromiso era actuar hacia adelante, en lo que a nosotros nos corresponde con honestidad, y no permitir la corrupción", indicó el mandatario nacional.

López Obrador adelantó que, si se realizan foros sobre la consulta, él mismo iría a pronunciarse en contra de que se persiga a los ex titulares del Poder Ejecutivo federal. Sin embargo, para el político tabasqueño el cambio en el país y que no se repitan los acto de corrupción, es más importante que apostar por lo espectacular, que incluso puede ser más popular, acotó.

"Mañana lo podemos ver, para refrescar este asunto que últimamente está siendo, en efecto, tema de debate en las redes sociales, voy a seguir manteniendo esta postura, creo que debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo a que cambie el País a que haya una verdadera transformación [...] Además se está ajustando al marco legal, porque no se podía juzgar a presidentes", abundó.

"Si es indispensable, se hace [la consulta], pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, debemos de ver hacia adelante, es mi punto de vista, sólo que sea mucha la exigencia de la gente porque yo siempre le voy a hacer caso a los ciudadanos", insistió López Obrador.

"Quiero que lo exprese la gente, si nos metemos en esto, si no nos metemos y también esperar, creo que pronto vamos a tener marco regulatorio, porque ahora el Artículo 35 condiciona mucho el asunto de las consultas, se está planteando que no haya limitaciones, para que sea una consulta vinculatoria", señaló el presidente.