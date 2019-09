Ferdinando Valencia y su esposa son atacados en redes por vacacionar tras muerte de su hijo

El actor y su esposa Brenda Kellerman fueron criticados por sus seguidores en Instagram por la ‘rapidez’ con la que se han recuperado de la muerte de su bebé

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Ha pasado casi un mes de que Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman perdieron a su hijo Dante, y según lo que han dejado ver en sus redes sociales, actualmente buscan retomar su vida poco a poco y recientemente realizaron un viaje en familia a Puerto Vallarta, lo cual no fue bien visto por algunos de sus seguidores quienes los criticaron.

“Disfrutando nuestro día!” En @dolphinpuertovallarta@dolphindiscovery una experiencia única en familia y amigos! Y tenemos REGALO PARA UDS. Ojo si siguen estas cuentas entran a un sorteo por pases dobles y estancia de 3 días y 2 noches en @laspalmashotelpv”, escribió al actor a través de su cuenta de Instagram. Ads by scrollerads.com, según publica el diario Vanguardia en su portal de internet.

De acuerdo al diraio digital y a otros sitios, la escapada que se dieron con su hijo Tadeo, no fue tomada del todo bien por sus seguidores, puesto que algunos los cuestionaron por irse a vacacionar cuando Dante falleció semanas atrás.

¿Cómo es posible que la familia esté tan feliz cuando acaban de pasar por una gran tragedia? Otros incluso se acabaron al actor… ¡Por nadar con delfines!

Tu disfrutas pero los delfines sufren, es un abuso animal. Delfinarios es sinónimo de sufrimiento”.

“No se …..pero ustedes sí se recuperan rápido de la pérdida de un hijo. Yo se que no es hundirse en la tristeza pero a los dos los veo como si nada. Yo perdí al mío hace 11 años y no hay un día que no me robe una lagrima y ustedes al mes y algo ….bien felices que huevos”.

“Mi humilde opinión ,y me dirán que te importa verdad! Pero cuiden mucho al bebé pienso que está muy chiquito aún para sacarlo así”.

“Ay no No deberíamos fomentar parques donde haya animales involucrados. Si ustedes les gusta está bien, es cada quien, pero no incentivar a que se haga. Por fa tu, ustedes como artistas tomen conciencia. Se imaginan cuanto pasarían estos animalitos para aprender a posar con ustedes? Seamos más empáticos por favor”.

Pese a algunos comentarios tan críticos, la imagen ya acumula más de 155 mil “me gusta”.