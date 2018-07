Fernando García Sais: Por mexicanos iguales ante la ley - Noroeste

Entrevista

Fernando García Sais: Por mexicanos iguales ante la ley

El abogado mazatleco habla sobre la necesidad ciudadana de conocer sus derechos y los ejerza

Luis Ángel Gómez

Por lo general, los hijos siguen los pasos de su papá para estudiar una carrera y desempeñarse profesionalmente, pero el caso de Fernando García Sais es diferente, pues siendo hijo de un cardiólogo, se decidió por estudiar Derecho, aunque hay abogados en su familia.

“Por el lado de mi papá, había abogados y médicos. No sé cómo fue que me llegó porque no conviví con abogados y ahora ya tengo cinco libros publicados y un sexto libro sobre Derecho notarial”, comparte.

Precisamente, hace una semana presentó ese libro en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en la capital de la República, donde estuvo presente José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reconoce que su abuelo paterno, a quien no conoció, pues falleció cuando él era muy pequeño, supo que había sido juez y Ministerio Público en Mazatlán y publicó algunos libros, pero además de eso, no sabe de dónde heredó ser abogado.

“No sé cómo llegué, pero es una carrera que disfruto. Soy abogado 24 horas al día. Los abogados tenemos un compromiso social muy grande y muchas actividades que se hacen en la sociedad están controladas por abogados en muchas áreas y tenemos muchas metas que alcanzar”.

El 15 de junio presentó el examen para obtener el doctorado en Derecho por la UNAM, donde expuso su tesis Constitucionalismo contemporáneo y bienestar y obtuvo mención honorífica.

“El País tiene muchas desigualdades y de hecho, gran parte de mi trabajo doctoral tienen que ver con el bienestar, el tema de las desigualdades tan grandes que hay y es un trabajo que no termina”, reconoce.

“Los abogados que se dedican al litigio tienen que litigar con un ‘fair play’, con reglas justas, adecuadas, con principios de buena fe porque las cosas no están para andar bromeando y las instituciones necesitan evolucionar, desarrollarse”.

Equidad de derechos

Basado en la Constitución promulgada en 1917, el ahora doctor en Derecho cree que los derechos que la Carta Magna plantea deben dejar de ser idílicos para ser llevados a la práctica por los ciudadanos de México.

“Este estudio que yo hago plantea la necesidad de incorporar al Derecho criterios de racionalidad económica, que permitan potencializar lo que yo llamo derechos prestacionales, ¿qué es esto?”, expone.

“La Constitución nos dice, desde 1917, que tienes derecho al agua, al medio ambiente sano, a la educación, a todos los derechos sociales que se plasmaron en la Constitución del 17, ¿pero qué pasa?

“Ahora depende del código postal en el que vivas, que esos derechos que la Constitución dice que tenemos, a ver si es cierto que los tienes, pues depende de si vives en ciertas colonias, tendrás mejores escuelas públicas y servicios”.

Agrega que actualmente hay mejores condiciones de medio ambiente en unas zonas que en otras, cuando se supone que todos los mexicanos tienen derecho a ello y considera se debe trabajar para que la población goce de condiciones similares.

“Yo hago un estudio de cómo hacerle para que todos tengamos un mínimo vital más o menos igual y qué elementos tenemos los abogados, los jueces, los que hacen normas, como los legisladores”, menciona.

“Para que a la hora que diseñan estas leyes y que desde la administración pública se opera con las instituciones, pues en realidad, ese nivel de bienestar que debemos tener en condiciones de igualdad, sea una igualdad formal”.

A ejercer los derechos

Para esto, amplía que los ciudadanos tienen derechos desde que nacen, como el acceso a la salud, alimentación, el vestido, la educación, entre otros, pero tienen que hacerlos valer por medios legales.

Para ilustrar, pone el ejemplo del derecho a la salud al que todo ciudadano tiene acceso desde el ámbito público, pero en la realidad, hay personas que enfermas no se les da medicamento y tienen que demostrarlo que lo necesitan.

“La Corte, en algún caso, decide que ante la insuficiencia de medicamento en una institución pública, procede el amparo para el efecto de que se le provea medicamento a equis persona porque demostró tener derecho a la salud y el Estado mexicano no cumple adecuadamente”, expone.

“La desigualdad es tan fuerte que somos desiguales ante el propio Derecho. Es decir, tienes un derecho, pero si tú no vas y lo reclamas a un tribunal e inviertes a que un abogado te lleve el juicio, no vas a lograr acceder a ese derecho.

“¿Y qué es lo que logras? Pues como tú sí accediste y el de en frente no fue porque no supo, no le dijeron o no quiso, pues aunque esté en la misma condición que tú, él no va a tener las medicinas”.

Por una educación jurídica

Cuando pasa que alguien recibe un beneficio y otra persona, en mismas condiciones, no lo consigue porque por diversas circunstancias no ejerció su derecho, se debe a una falta de educación y los expertos deben tomar cartas en el asunto.

“Son de las cosas que se producen y uno, desde fuera, dice que cómo puede ser que esto suceda. Lo hemos vivido por años y parece que si los abogados no autocuestionamos y decimos que algo está pasando con nuestras instituciones, ¿qué pensará la gente que no es abogado?”, reflexiona preocupado.

“Tenemos muy poca cultura de la legalidad. Nosotros, como abogados, las escuelas de Derecho, tenemos que hacer algo para elevar la educación, en este caso, jurídica, un mínimo de información que la gente tenga para poder tomar decisiones”.

Con esto, plantea que todos los profesionales del Derecho y las instituciones relacionadas formen parte en soluciones equitativas para los ciudadanos y que la igualdad llegue a todos.

“Cuando digo Derecho, es todo un sistema de normas, instituciones, operadores, gente que trabajamos día a día con las normas. Nosotros tenemos mucha parte en la solución de cómo hacerle para que las prevalecientes condiciones de desigualdad cambien”, exhorta.

“La igualdad material es que en los hechos, los mexicanos seamos iguales, de verdad, ante la ley, no como una especie de poesía constitucional. Es muy bonito decir que somos iguales, cuando no lo somos, porque un país con tantas desigualdades no le beneficia a nadie”.

FRASES

“En la Constitución se dice de un montón de cosas aspiracionales, pero cómo le podemos hacer para que todo eso realmente suceda. Lo hemos estado viviendo de manera muy relentizada, poco a poco, con algunas decisiones que ha tomado la Corte”.

“El Derecho debe tener mucho contacto con la gente. Las instituciones están diseñadas para servirle a la población”.

PRESENTACIÓN

Fernando García Sais presentó su libro, “Derecho notarial”, el 29 de junio en el ITAM.