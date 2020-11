BOXEO

Fernando 'Kochul' Montiel narra accidente vivido en La Rumorosa

El ex boxeador sinaloense terminó con el brazo derecho inmovilizado, a pesar del fuerte percance

Noroeste / Redacción

Desde su casa, con el brazo derecho inmovilizado, aún adolorido, el tricampeón mundial Fernando 'Kochul' Montiel aceptó en charla con ESPN KNOCKOUT que luego de ver cómo quedó el auto en el que se accidentó hace unos días, haya terminado sólo con unas lesiones menores, al grado de confesar: "Uno no entiende cómo la libré".

El sinaloense de 41 años, que apenas en septiembre ofreció una exhibición con el también ex campeón Cristian Mijares, relató lo que sucedió el pasado 17 de octubre mientras se dirigía a La Rumorosa, al norte de Baja California, para participar como invitado a un evento de boxeo, al cual no llegó tras la explosión de una de las llantas del vehículo en el que iba.

"Aquí andamos, reponiéndonos. Resulta que iba de Tijuana hacia La Rumorosa, hay una Liga Mexicana de Boxeo y ellos hicieron unas peleas, iba como invitado de comentarista de una plataforma de internet. Íbamos en un Corvette 85, y en una recta antes de llegar, explotó la llanta de atrás, yo iba de copiloto, nos fuimos de lado, resbalamos y no nos volteamos, hasta que nos salimos de la carretera y pegamos en un bordo de tierra y nos dimos una vuelta y quedamos llantas para arriba", recordó el mochitense con marca de 54-6-2 y 39 nocauts.

"Perdí el conocimiento un instante y cuando me recuperé me estaba bajando del carro y estaba mucha gente ayudándonos, llegaron socorristas y nos llevaron a la clínica más cercana en Tecate, me dieron de alta la semana pasada, el jueves viajé a Los Mochis y aquí estoy, el martes me hicieron otra intervención. Resulta que salí sin fractura, me hicieron tomografía y radiografías, pero tenía tres tendones rotos", añadió el sinaloense.

Lleno de emociones por el momento, Fernando aceptó que al ver cómo había quedado el auto, al ver cómo terminó tras el accidente, el shock fue sustancioso. "El día que estaba publicando (las fotos en las redes) me quebré mucho, uno no sabe ni lo que estaba publicando, en ese momento se me quebró el alma porque son instantes que uno no entiende cómo la libré, pero yo creo también es gracias a todos los entrenamientos que hago, siempre en condición. El doctor me dice que tengo los músculos y huesos fuertes, por eso aquí sigo", confesó el excampeón de peso mosca, supermosca y gallo.