Fernando MascareÃ±o exige regresar a la bancada de Morena; afirma que su expulsiÃ³n fue ilegal

Fernando Mascareño exige regresar a la bancada de Morena; afirma que su expulsión fue ilegal

El legislado además considera denunciar a los miembros del grupo parlamentario por esa acción y por usurpar funciones

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El Diputado Fernando Mascareño Duarte exhibió esta mañana un documento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que le señala que no existe ningún resolutivo que respalde su expulsión del Grupo Parlamentario de Morena, en la 63 legislatura del Congreso del Estado.

Señaló además que considera denunciar a los miembros del grupo parlamentario por esa acción y por usurpar funciones, como la de un órgano colegiado para retirarle sus derechos partidarios y legislativos.

“En días pasados estuve envuelto en una serie de declaraciones por parte de algunos compañeros pertenecientes al grupo parlamentario de Morena, dentro de los cuales me acusaban, en primer lugar, de no estar afiliado al partido Morena”, dijo en conferencia.

“Me acusaban en primer lugar de que había incurrido yo en asuntos que no tenían sustento legal, ni jurídico, lo que motivó a que realizaran un supuesto juicio en el que se me dijo que fui vencido, por lo tanto la sanción a la cual fui acreedor de tal grupo parlamentario de Morena, en mención, me dijo que quedé dentro de esta legislatura como diputado sin partido”.

Esta decisión, aclaró el Diputado, sólo puede tomarla la institución del partido, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por lo que hizo una solicitud para conocer su estatus.

“El día de ayer por la tarde recibí respuesta a dicha consulta, en donde me confirmaron que no hay ninguna resolución, algún juicio o proceso, que en este momento me impida hacer pleno uso y goce de mis derechos políticos dentro del partido de Morena”, dijo.

Aclaró que la denuncia que hay en su contra por el tema del matrimonio igualitario, pues lo acusaron de votar en contra de la agenda legislativa del partido, no ha tenido una resolución.

“Es por eso que les notifico que soy miembro activo del gran partido de Morena, hasta el día de hoy, tengo el derecho de gozar libremente de todos los beneficios que mi partido me da como militante, como legislador y como miembro activo de este grupo parlamentario de Morena”, agregó.

“Exijo a quienes coordinan el grupo parlamentario que se me devuelvan mis derechos legislativos, parlamentarios y sobre todo, todo lo que de ahí convenga en beneficio de las finanzas, para hacer un buen trabajo dentro de mis facultades como legislador”.

A Mascareño Duarte lo acompañó el también Diputado de Morena Jesús Palestino, quien criticó el hecho de que el grupo parlamentario al que pertenece haya expulsado y alardeado del hecho públicamente, sin haber realizado un procedimiento legítimo.

“Es muy importante que sepan mis compañeros que yo los aprecio mucho y los quiero mucho, que estuvieron usurpando las funciones de una institución, violentando los derechos partidarios del compañero y alardeando públicamente de lo que estaban haciendo; entonces", dijo Palestino.

"Yo le comenté (a Mascareño), le dije: espérate, ten paciencia, no los denostes, nunca lo hagas, ten paciencia, hay que acudir a las autoridades del partido, para que ellos tomen cartas en el asunto”.

Mascareño Duarte negó que él haya incurrido en prácticas contra Morena, como el hecho de haber filtrado información del grupo a otros, como se le acusó.