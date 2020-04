Fernando Morientes, ex jugador del Real Madrid, elogia a Chicharito y RaÃºl JimÃ©nez

Fernando Morientes, ex jugador del Real Madrid, elogia a Chicharito y Raúl Jiménez

El español quiso o quiere a los mexicanos en el conjunto merengue

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex delantero español de Real Madrid, Fernando Morientes, expresó su gusto por los delanteros mexicanos Javier Hernández y Raúl Jiménez, a quienes quiso o quiere en el conjunto merengue.

“A mí cada que me preguntaban por un jugador mexicano que me gustaría que jugara en Madrid, siempre decía Chicharito. Me parece un jugador especial, goleador y creo que no tuvo las oportunidades suficientes para hacer historia en el Madrid, aún así es extraordinario”, comentó.

A su vez, se refirió a los canteranos americanistas Raúl Jiménez y Diego Lainez, quien considera que vive un proceso y tendrá que trabajar duro para cumplir con las expectativas que puso Real Betis sobre él.

“Raúl Jiménez es un jugador que hace gol muy fácilmente y estoy convencido que si lo pones 30 partidos seguidos en el Madrid como titular, 18 o 20 goles te firma sin problema; Lainez, es un jugador muy habilidoso, diferente, pero venir a Europa y ser el mejor no es fácil, está en un proceso y seguro le llegarán las oportunidades”, sentenció.

(Con información de Notimex)