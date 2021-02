Fernando Tatis Jr. recibe millonaria extensión de 14 años

El acuerdo con Padres de San Diego sería de 340 millones de dólares, según una fuente

Noroeste / Redacción

SAN DIEGO._ El dominicano Fernando Tatis Jr. será jugador de los Padres de San Diego por muchos, muchos años. Y también cobrará muy bien.

La cara de la franquicia de San Diego llegó a un acuerdo con el club para firmar una extensión de contrato por 14 años y 340 millones de dólares, le dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. Los Padres no han confirmado el histórico pacto, que será la tercera extensión más grande de la historia en términos de dinero total y la más larga en términos de años adicionales en el contrato del jugador.

La extensión de Tatis Jr. comienza este año y contiene una cláusula que le permite vetar cualquier cambio, le dijo una fuente a Feinsand. También incluye un bono por firmar de 10 millones de dólares, y no hay pagos diferidos.

Tatis Jr., de 22 años, no hubiese sido elegible al arbitraje sino hasta el año que viene, y no habría alcanzado la agencia libre sino hasta finalizada la temporada 2024. Ahora, los Padres se han asegurado de que no se vaya a ninguna parte. Nativo de San Pedro de Macorís e hijo del ex ligamayorista Fernando Tatis, Tatis Jr. se convirtió en una de las grandes historias del 2020 al seguirle los pasos a su gran temporada de novato en el 2019 bateando esta vez .277/.366/.571 con 17 jonrones y terminando cuarto en la votación del JMV de la Liga Nacional. Terminó cuarto en MLB en la versión del WAR de FanGraphs.

Aunque ha jugado menos que el equivalente a una temporada completa en las Mayores, Tatis Jr. ha tenido un arranque histórico. Sus 39 jonrones son la mayor cantidad para un shortstop regular tras los primeros 150 juegos de su carrera. También mejoró muchísimo defensivamente en su segunda temporada y tiene uno de los mejores brazos entre los jugadores de cuadro de la Gran Carpa. Al combinar esas habilidades físicas con su magnética personalidad, se entiende como Tatis ya es uno de los rostros más reconocidos de todo el béisbol. Está en la portada deMLB The Show 2021, el jugador más joven en agraciar la portada del juego desde que el mismo apareció por primera vez en el 2006.

