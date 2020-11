Festejos de la Virgen de Guadalupe en Escuinapa no se cancelan, dice el Alcalde

Emmett Soto Grave informó que la emblemática Capilla del Gallo permanecerá abierta y la festividad se realizará, con las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Pese a la pandemia por Covid-19, las fiestas Guadalupanas no se cancelan, la emblemática Capilla del Gallo permanecerá abierta y la festividad se realizará, informo el Alcalde Emmett Soto Grave.

“En el tema de las festividades del 12 del diciembre, donde la gente acude a la Capilla del Gallo, vamos a continuar con los festejos, obviamente con las medidas sanitarias, como fue en el panteón el Día de Muertos”, dijo.

Soto Grave informó que se tomarán las indicaciones sanitarias necesarias como medida preventiva por Covid-19, entre las que están el uso de cubrebocas y evitar las aglomeraciones.

La Capilla, que es visitada cada día 12 y en mayor número el día 12 de diciembre, tiene capacidad para 200 o 300 personas, es un lugar amplio y se va a estar trabajando en que haya fluidez en el tránsito de los visitantes, para evitar las aglomeraciones.

“Hoy tengo una reunión con los organizadores, precisamente para aclarar cómo serán las medidas. La Capilla es grande, amplia, vamos a buscar que el flujo (de personas) sea continuo, no haya más de cien personas en el lugar”, añadió.

Va a haber un operativo que probablemente se ponga en marcha desde el 10 de diciembre, en el que participarán las corporaciones de seguridad y auxilio, y habrá especial cuidado en que no entren al lugar personas que no lleven cubrebocas.

Hasta el momento, los casos de Covid-19 no han tenido un repunte o por lo menos no en hospitalización, que es en lo que están pendientes de revisar, los casos positivos que han salido probablemente no estén en el Hospital General.

Solo hay dos casos, informó, pero al parecer son del municipio de Rosario. En el municipio no se han incrementado las hospitalizaciones o no de manera alarmante para decidir cerrar este tipo de eventos o festividades.

“En caso de que hubiera incremento mayor de hospitalización o casos activos confirmados por método de laboratorio, ya sea PCR o prueba rápida, tendremos que tomar otras medidas; pero si aplicamos las medidas sanitarias no habrá problemas en esta fiesta tradicional”, dijo el Alcalde.

Exhortó a la población vulnerable a evitar asistir, de igual manera evitar llevar niños o de hacerlo que sean llevados al lugar con todas las medidas de cuidado que se requiere.

“Si no está en condiciones de asistir por la vulnerabilidad, porque es diabético, anciano, hipertenso, niños, no los lleven; si es su criterio llevarlos, que los lleven con medidas adecuadas”, recomendó.

Soto Grave indicó que también están permitidas posadas y las fiestas, pero con las medidas sanitarias que ya se les ha señalado a los dueños de salones, meseros y a la población.