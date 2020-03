Festival Vive Latino, en pie. Se cancelan firmas de autÃ³grafos

Festival Vive Latino, en pie. Se cancelan firmas de autógrafos

Noroeste / Redacción

En medio del ambiente de emergencia tras la declaración del coronavirus como pandemia, el festival de rock más importante de Iberoamérica, Vive Latino, sigue en pie en Ciudad de México para este sábado 14 y domingo 15, pero al menos 12 artistas cancelaron su participación, anunciaron el Viernes.

Por medio de sus redes sociales, el festival anunció que se cancelarán las firmas de autógrafos como medida de higiene, citó yucatan.com.mx.

Ante la pandemia, los organizadores del evento indicaron que tomarán medidas preventivas, en coordinación con el gobierno de Ciudad de México, para no propiciar la propagación del coronavirus.

“Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de trasladados y afectaciones en sus países”, escribió en sus distintos perfiles el portavoz del evento.

¿Quiénes no estarán?

De acuerdo a la información, las agrupaciones musicales y cantantes que no se presentarán en el Vive Latino 2020 son: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

A pesar de que el gobierno federal precisó que hay 27 casos confirmados de personas con Covid-19, la administración de la metrópoli que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la capital del país continúa en Fase 1 por la epidemia de coronavirus, por lo que se continúa con las medidas de prevención y no habrá suspensión o cancelación de eventos masivos como el Festival Vive Latino.

Sin embargo, sí se pospondrán algunos encuentros públicos organizados por el gobierno capitalino.

"El Vive Latino permanece este fin de semana y algunas otras actividades que tenía planeadas el Gobierno, que no tienen impactos económicos, esas las vamos a posponer. ¿Por qué el Vive Latino se mantiene? Porque aún estamos en la Fase uno, entonces, no es necesaria la suspensión de estas actividades masivas; sin embargo, aquellas que no tienen impactos, pues es mejor posponerlas, si es que es así", explicó la jefa de gobierno de Ciudad de México.