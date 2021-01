FGR aplaza audiencia contra Lavalle por denuncia de Lozoya

Carlos Álvarez

La Fiscalía General de la República (FGR) aplazó la audiencia programada para este martes, en la cual comparecería al ex legislador Jorge Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado, respecto a las acusaciones que hizo en su contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Un juez federal aplazó la audiencia programada para este día en la que iba a ser imputado el ex senador, militante del Partido Acción Nacional (PAN), por presuntamente recibir sobornos de Lozoya Austin, para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó de la cancelación de la diligencia judicial que estaba fijada para las 10:00 horas de este 26 de enero y añadió que dará a conocer la nueva fecha en cuanto le sea reportada.

Lavalle Maury fue citado el 17 de enero, para una audiencia que iba a presidir el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, para ser imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado.

La carpeta de investigación por la que fue citado se inició el 11 de agosto pasado por la Coordinación General de Investigación de la FGR, con base en la denuncia de hechos presentada por Lozoya Austin.

Hasta el momento, el ex senador por Campeche es el único de los 16 políticos y ex altos funcionarios denunciados por Lozoya Austin, a quien la FGR trató de llevar ante los tribunales.

"Después de 6 meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí", informó el militante del Partido Acción Nacional (PAN), a través de su cuenta de la red social Twitter, el pasado 17 de enero.

Además de negar las acusaciones en su contra, el ex senador panista obtuvo de parte de un juez federal, en noviembre pasado, un amparo para exigir a la FGR que revelara si investigaba o no al político originario de Campeche.

Lavalle Maury debió comparecer el 26 de enero en una audiencia inicial virtual ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde la FGR formulará la imputación por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado.

Según información judicial citada por el diario Reforma, dicha causa penal corresponde a la indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, que inició la Coordinación General de Investigación de la FGR, por la denuncia presentada por Lozoya Austin, el 11 de agosto de 2020.

El pasado 11 de noviembre, se difundió que Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con Lavalle Maury, a quien un supuesto funcionario de PEMEX entregó bolsas repletas de fajos de billetes, confesó ante la FGR, que no fue una sino siete ocasiones en la que acudió por 15 maletas repletas de dinero.

Así lo informó el diario Reforma, que Caraveo Opengoal dijo en septiembre pasado, durante su comparecencia ante la FGR, que las entregas de dinero las recibió por órdenes del entonces senador panista Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales del Partido Acción Nacional.

“Grupo Reforma tuvo acceso a la declaración de Caraveo rendida el 4 de septiembre en la que aceptó haber firmado de recibido por la entrega de 15 maletas de dinero. Como lo afirmó Emilio Lozoya en su denuncia del pasado 11 de agosto, Caraveo confirmó que varias de las entregas de dinero se realizaron en Montes Urales 425, en las Lomas de Chapultepec, señalada como oficina alterna de PEMEX”, indicó el rotativo.

“José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo […] ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado”, indicó ex secretario técnico del Consejo de Administración de la Cámara alta.

“Salíamos de las oficinas del Senado […] e íbamos a Montes Urales, donde se realizaban las entregas de dinero en las que Francisco Olascoaga ya tenía recibos elaborados en los que especificaba la fecha y la cantidad que me estaba entregando y los cuales yo estampaba mi rúbrica”, agregó Caraveo Opengoal.

Francisco Olascoaga Rodríguez era jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex y uno de los hombres de mayor confianza de Lozoya Austin, quien denunció que sobornó a legisladores de diversos partidos para que aprobaran la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Campechanos ambos, Rafael Caraveo Opengo conoció a Jorge Luis Lavalle Maury en 1999, cuando éste lo contrató como contador para las maquiladoras Karim's Textil y Apparel de México. En 2009 Lavalle lo invitó a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social y en 2012 en el Senado de la República”, indicó el Reforma.

“Pero la historia de sobornos comenzó a finales de 2013, cuando Lavalle, entonces senador panista, le encomendó a Caraveo, en ese momento secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, recoger maletas con millones de pesos en efectivo”, abundó el rotativo.

“En su declaración, Caraveo relata que la primera entrega de dinero ocurrió a fines de 2013, cuando el senador Lavalle le pidió que fuera a recoger “unos expedientes que él tenía que revisar”. Sólo le dijo que le llamaría una persona de nombre José”, añadió el diario.

“Quien le llamó a su celular fue José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, para pedirle que se encontraran en la esquina del edificio de la Sedesol, sobre Paseo de la Reforma, a unas cuadras del Senado. Caraveo se fue caminando y, al llegar, ya lo esperaba una Suburban oscura, a la que Velasco le pidió subir”, informó el Reforma.

“Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Maury, sino que en su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos”, dijo Caraveo Opengo, en su declaración ante la FGR.

“Caraveo dijo que en aquel momento se sorprendió y llamó por teléfono a Lavalle, quien le instruyó, sin más, que le llevara la maleta. Al llegar a la oficina, le reclamó al senador que lo hubiese utilizado”, se lee en el diario, que publicó la noticia como principal.

“Él me manifestó que no me preocupara porque no era nada ilegal, que estuviera tranquilo, ya que le estaban devolviendo un préstamo y yo me molesté y me retiré de su oficina, aclarando que en esa ocasión no supe o no recuerdo el monto total que contenía la maleta”, declaró Caraveo Opengo.

“Día después, recuerda el campechano, Lavalle le volvió a pedir que fuera a ver a Velasco, pero rechazó hacerle el favor. Le insistió en que no tenía otra persona de confianza y que él no tendría ninguna responsabilidad, en caso de haber problemas. Sólo le pedía ir en dos ocasiones más”, abundó Reforma.

“Me comentó que no era nada ilegal, que era un apoyo para su campaña como Gobernador del Estado de Campeche, razón por la cual, ante este comentario y su insistencia y, dado que era mi superior, accedí a ir nuevamente por ese dinero”, agregó el ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado.

“En diciembre de 2013 el legislador le pidió que fuera otra vez ‘con la persona de los expedientes', pero esta vez le dio la dirección de Montes Urales 425, en las Lomas de Chapultepec, la cual ha sido señalada como una oficina alterna de PEMEX”, indicó el rotativo.

“Un vehículo oficial del Senado lo llevó hasta el edificio, donde Velasco le entregó una maleta grande con ruedas. ‘Por lo que recuerdo, me manifestó que contenía 13 millones de pesos', declaró Caraveo, quien dice que a su regreso al Senado, el chofer de la camioneta lo dejó en Paseo de la Reforma y se fue con el dinero. En diciembre de 2013 Velasco Herrera falleció de un paro cardiaco”, señaló el Reforma.

“En enero de 2014 acudió nuevamente al domicilio de las Lomas de Chapultpec, pero esta vez el campechano iría acompañado de Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario del entonces senador panista Francisco Domínguez. Esta vez los esperaba Francisco Olascoaga con una maleta muy similar a la anterior. ‘En ese momento se nos indicó que eran aproximadamente 12 millones de pesos, dinero que ya se encontraba empaquetado', narró a la Fiscalía”, detalló el diario.

“Según Caraveo, hubo otra ocasión en que acudió al edificio de Montes Urales con el secretario particular del hoy Gobernador de Querétaro. Al salir, se dirigieron a la Plaza 222, en Reforma, donde Gutiérrez Badillo se quedó con la maleta de efectivo”, finalizó el rotativo.