FGR busca a Lozoya en NY y Suiza; ex director de Pemex rompe el silencio y renuncia a amparo

30/07/2019 | 08:16 AM

Emilio Lozoya Austin, ex director general de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión girada en su contra, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por lo que ahora ya no goza de ninguna medida cautelar que pueda evitar su captura.

Según lo informó este martes el diario Reforma -basado en fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF)-, el e funcionario federal presentó ante Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, el desistimiento de la medida protectora a su favor.

Siempre según el rotativo, en días pasados Lozoya Austin envió un escrito al juez federal para informarle del desistimiento, y ayer lunes, su apoderado legal Javier Esquinca, del despacho de Javier Coello Trejo, compareció al juzgado para ratificarlo.

Ahora la Fiscalía General de la República (FGR) ya no tiene ningún impedimento para capturar al ex funcionario federal y llevarlo ante un juez para que comparezca en una audiencia de imputación, y posible vinculación a proceso.

El mes pasado también se retiró la suspensión definitiva que le habían concedido a Lozoya Austin contra la primera orden de aprehensión que le libraron por lavado de dinero. En dicho caso fue retirada por Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.

Las órdenes de captura contra el ex director de Pemex fueron giradas el pasado 25 de mayo y el 4 de julio, respectivamente, por jueces del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

En la primera se le acusa de recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir en 38 millones de pesos su casa en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En la segunda, al ex director general de Pemex se le imputa recibir recursos de la constructora brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA), así como la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.

Por este último caso, el juez también ordenó aprehender a la esposa del ex director de Pemex, así como a su hermana Gilda Susana Lozoya, su madre Gilda Margarita Austin y Solís, además de a Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió la residencia.

La madre de Lozoya Austin fue detenida la semana pasada en Alemania y cuenta con una suspensión provisional contra la aprehensión, de la que hasta el momento no se ha desistido.

BUSCA LA FGR A LOZOYA EN SUIZA Y NY

La FGR tiene identificados tres domicilios en Nueva York, Estados Unidos, y uno en Ginebra, Suiza, vinculados a Lozoya Austin y a su familia, indicó este martes una investigación realizada y difundida por la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La ubicación del ex director general de Pemex fue compartida a la La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que apoya a la FGR en la posible captura de Lozoya Austin.

La Fiscalía mexicana localizó un domicilio en Ginebra, atribuido al ex funcionario federal, cuando rastreaba los movimientos de una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie, de la que se realizaron transferencias para la adquisición de la residencia del ex director general de Pemex en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y de la mansión en Ixtapa a nombre de su esposa.

El dinero para adquirir ambas propiedades salió de una cuenta en Suiza que estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding Limited, que la FGR sospecha fue utilizada para triangular sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México, según lo indicó MCCI.

En pedidos de colaboración con autoridades de Suiza, la Fiscalía pudo saber que los beneficiarios de Tochos eran Lozoya Austin y su hermana Gilda Susana, además de un supuesto domicilio del ex director general de Pemex: el número 22 de la calle Jacques Grosselin, en Carouge, una pequeña ciudad del cantón de Ginebra.

Ese domicilio corresponde a un edificio de departamentos, ubicado en una zona residencial, con teatros, museos, galerías, restaurantes y tiendas de lujo, a cuatro cuadras del río Arve, que une a Suiza con Francia.

Supuestamente, ese domicilio en la ciudad de Carouge -conurbada a Ginebra- es el que aportó Lozoya Auy cuando fue registrado como beneficiario de la cuenta bancaria de Tochos, abundó MCCI en su investigación.

La FGR también identificó que Lozoya Austin aportó un domicilio en Nueva York, en operaciones realizadas en la empresa JF Holding SA, constituida en Luxemburgo, y en la que participó como accionista.

Este es un departamento de lujo -valuados entre 1.6 y 3 millones de dólares- en el número 525 de West End Avenue, en el barrio Upper West Side de Manhattan, ubicado entre Central Park y el río Hudson.

Las autoridades identificaron, además, otros dos inmuebles en Nueva York que han habitado Lozoya Austin, su esposa y su hermana: uno es un departamento en un lujoso condominio de 13 pisos ubicado en Riverside 270, con vista al río Hudson; el otro está en la calle Leonard, en el barrio Tribeca, del bajo Manhattan.

MCCI abundó que en el rastreo de la FGR, se han localizado propiedades que Lozoya Austin y sus familiares han habitado en distintos momentos en Washington DC, Virginia y Texas.

Además, la Fiscalía ubicó un departamento en la isla Brickell Key, de Miami, Florida, que ocupa un ex funcionario allegado a Lozoya Austin -MCCI no indicó quién-, y que, según las pesquisas oficiales, ha ocupado en algún momento el ex director de Pemex.

LOZOYA ROMPE EL SILENCIO

Por otra parte, Lozoya Austin calificó las acusaciones en su contra y de su familia, por parte de la FGR, como "un ataque político cobarde y sin fundamentos".

Desde una locación no identificada, el ex director general de Pemex respondió, por primera vez a la prensa, desde que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.

El exfuncionario, quien es buscado a escala global por la Interpol, contestó a través de su abogado Javier Coello Trejo, un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística realizada en conjunto con el consorcio periodístico mexicano Quinto Elemento Lab.

Coello Trejo entregó las respuestas el sábado 27 de julio, tres días después de la captura de la madre de Lozoya Austin, en una pequeña isla al norte de Alemania.

"A mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?", señaló el ex director general de Pemex.

Süddeutsche Zeitung, Tamedia y Quinto Elemento Lab publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, por lo cual las autoridades europeas iniciaron investigaciones al respecto.