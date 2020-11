FGR da marcha atrás a petición de capturar a Videgaray por traición a la patria

El fiscal responsable del caso envió al Juez federal un oficio donde pide retirar la solicitud planteada, y que se tome por no presentada

Animal Político

05/11/2020 | 07:22 AM

La Fiscalía General de la República desistió de su intento de obtener una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso por el delito de traición a la patria y otros de tipo electoral y de corrupción. Esto luego de que el Juez le pidiera mas información para sustentar el caso.

El desistimiento cancela, por ahora, el intento de la FGR de llevar al ex funcionario a tribunales. No obstante, la Fiscalía continuará integrando la carpeta de investigación en contra de Videgaray y otros altos ex funcionarios del sexenio pasado, y si lo considera procedente, podría presentar nuevamente la solicitud de orden de aprehensión por estos u otros delitos.

Así lo confirma un oficio que la FGR envió al Juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza adscrito al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte, y al que Animal Político tuvo acceso.

En dicho documento los fiscales le piden al juez que incluso considere como no presentada la solicitud de arresto contra Videgaray Caso.

“Me permito solicitarle que me tenga por desistido de la solicitud de orden de aprehensión realizada mediante oficio UIL-B-CGI-223/2020 del 26 de octubre, y que en consecuencia se tenga por no presentada”, indica el oficio firmado por el fiscal Kristian Javier Jiménez Hernández de la Unidad de investigación B de la Coordinación General de investigación de la FGR.

Como el documento menciona, la solicitud de orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso se presentó oficialmente el pasado lunes 26 de octubre ante el referido centro de justicia en la Ciudad de México.

Un día después, el 27 de octubre, el Juez federal Zúñiga Mendoza notificó a los fiscales un auto (resolución judicial) donde les pide esclarecer diversos puntos de la carpeta de investigación que le presentaron en contra del exsecretario de Hacienda. Ello como paso previo a pronunciarse sobre si conceder o no la orden de arresto.

En respuesta, el fiscal Jiménez Hernández informa al Juez de la decisión del Ministerio Público de ya no buscar la orden de aprehensión, aunque recalca la intención de dejar abierta la posibilidad de realizar una nueva solicitud en el futuro si así lo consideran procedente.

Esta cronología de hechos confirma lo que la Fiscalía había señalado el 3 de noviembre en un comunicado oficial, en el que informaba que el Juez no había rechazado la solicitud de orden de aprehensión. Lo que ocurrió realmente, es que fue la propia FGR quien se desistió luego de que el juzgador pidiera esclarecer algunos de los datos.

Sobre este desistimiento Animal Político pidió a la FGR más información o un posicionamiento. La dependencia indicó que la posición institucional era la misma del referido comunicado.

¿Qué sigue para Videgaray y Lozoya?

Lo que los oficios ministeriales y el propio comunicado de la FGR confirman es que sí existe una carpeta de investigación en curso en contra de Luis Videgaray y de otros posibles involucrados por presunto financiamiento ilegal a campañas electorales y diversos hechos de corrupción.

Se trata de la carpeta de investigación número FGR/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020 iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) que es encabezada por Juan Ramos, funcionario considerado como mano derecha del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Dicha carpeta, indicaron autoridades federales a este medio, se abrió a partir de la denuncia que presentó el exdirector General de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los supuestos pagos que la constructora brasileña Odebrecht hizo para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y para sobornar a legisladores a cambio de la probación de la reforma energética.

El portal LatinUs reveló que a partir de las indagatorias vertidas en dicha carpeta la Fiscalía presentó la solicitud de orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso por los delitos de cohecho, traición a la patria, asociación delictuosa y delitos electorales. Solicitud que, como se describió arriba, ya fue retirada por los fiscales.

El que no exista una orden de aprehensión en contra de Videgaray significa que no es considerado prófugo de la justicia y puede desplazarse libremente en México o el extranjero. Aunque se encuentre inmerso en una investigación en curso, la Constitución establece que se le debe considerar inocente.