FGR investiga a ex Presidente Peña Nieto por corrupción: WSJ

Según cita el diario estadounidense, la investigación de la Fiscalía tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel

Carlos Álvarez

La Fiscalía General de la República está investigando al ex Presidente Enrique Peña Nieto, como parte de las indigatorias que se siguen contra Emilio Lozoya Austin, ex director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos, según lo afirmó un funcionario de alto nivel en México, al diario estadounidense The Wall Street Journal.

"La oficina del fiscal general [Alejandro Gertz Manero] tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel", dijo el alto funcionario al WSJ, refiriéndose a Peña Nieto.

"La extradición y confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro", agregó la fuente del rotativo estadounidense, en una nota firmada por los periodistas Juan montes y José de Córdoba.

Por su parte, David Luhnow, editor del WSJ, detalló que cualquier acusación formal que se realice contra el ex presidente, dependerá de los cargos que presente la Fiscalía mexicana al Gobierno español para extraditar a Lozoya Austin.

El acuerdo diplomático entre México y España señala que en el proceso de extradición, la FGR debe presentar todas las acusaciones en contra de un presunto criminal para avalar el proceso de entrega; por lo que el fiscal general Gertz Manero integra toda la carpeta de investigación en contra del ex director general de Pemex.

En una entrevista reciente con la agencia estadounidense The Associated Press, el titular de la FGR recordó que hasta hace poco, México fue uno de los dos únicos países de la región que no había avanzado en investigar la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht.

"Evidentemente porque había una fórmula para encubrir toda esa situación", dijo Gertz Manero, quien abundó que el caso Lozoya es "un símbolo" de los esquemas de corrupción que operaron durante el Gobierno del ex Presidente Peña Nieto.

El ex director general de Pemex, según dijo el titular de la FGR a la agencia AP, es "la expresión de toda una forma de conducirse de una administración y de un gobierno". Sin embargo, al preguntarle si el exmandatario está en la mira de la Fiscalía, Gertz Manero se mostró cauto.

"Hacer una afirmación de este tipo sería de mi parte una conducta política [...] Yo tengo que dedicarme a expresar conductas jurídicas. Si entro en las hipótesis de la política voy a desvirtuar mi tarea", abundó el fiscal general.

"Lo que sí podemos señalar con toda claridad es que esos delitos no se cometen en solitario. Para armar una estructura delictiva de ese tamaño no la puede usted hacer solo, tiene que haber toda una serie de participantes", insistió Gertz Manero.

-Información en desarrollo...