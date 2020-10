FGR investiga presunto dinero de García Luna en México Libre, señala AMLO

El periodista Francisco Cruz Jiménez reveló esta semana que México Libre, la organización que Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón quieren convertir en partido político, “está infectada de García Luna”. El Presidente López Obrador dijo hoy que sí se investiga el caso

Sinembargo.MX

09/10/2020 | 09:06 AM

Genaro García Luna y el ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Tomada de proceso.com.mx

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este viernes que “hay investigaciones” de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando fue cuestionado sobre la presunta participación de Genaro García Luna, con recursos, en México Libre y en la candidatura de Margarita Zavala, quien aspiraba a ser Presidenta en 2018, pero desistió debido a la poca respuesta del electorado.

– El día de antier, un periodista, Francisco Cruz, se refirió a que los tentáculos de [Genaro] García Luna monetariamente hablando alcanzaron la candidatura de Margarita Zavala y de México Libre. […] ¿Usted pediría a la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] que investigara?

– "Ya hay investigaciones de la Fiscalía sobre todos estos casos. Pero no puede apresurase ningún juicio, debe haber elementos, pruebas. No hay que denunciar por denunciar; no tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que hacer las investigaciones con pruebas”, respondió el Presidente.

“Hay que esperar a que terminen las investigaciones, pero la oficina de investigación tiene todo, tiene información, no sé exactamente porque no hay una solicitud que yo sepa de la FGR pero sí hay muchas investigaciones, sobre todo el tema del manejo del dinero, la procedencia de dinero, eso lo tiene la FGR de todos los casos, estos más sonados, lo de García Luna, todo lo relacionado con esa investigación y mucha información”, agregó.

El mandatario adelantó que Santiago Nieto, titular de la UIF, podría dar más detalles en una conferencia “si no se viola el debido proceso”.

GARCÍA LUNA, ZAVALA Y MÉXICO LIBRE

Genaro García Luna participó en la campaña de Margarita Zavala en 2018, pero tras la derrota se concentró en México Libre. Su objetivo era regresar a la política. ¿Qué falló? Su detención en diciembre de 2019. Esta es la información que recabó el periodista Francisco Cruz Jiménez para su libro García Luna: el señor de la muerte.

En entrevista con SinEmbargo y en el contexto de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre darle o no la aprobación como partido político, el periodista aseguró que darle el registro a esa organización será “una barbaridad”, pero que en este país “esas barbaridades pasan”.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaran a inicios de septiembre otorgar el registro a la organización México Libre como partido político, Margarita Zavala anunció que impugnarán la decisión.

Cruz Jiménez aseguró que México Libre está “infectado” de García Luna, esto porque la relación del matrimonio Calderón-Zavala con quien fuera el encargado de la seguridad del país durante el sexenio de 2006-2012, trascendió a tal punto que formaron equipo para regresar, juntos, al poder.

García Luna habría realizado tareas de investigación, encuestas, trabajo de campo y de inteligencia primero para la campaña presidencial de Margarita Zavala en 2018 y luego para alcanzar el registro de México Libre. Lo que detuvo los planes fue la detención de García Luna en Estados Unidos y los cargos: conspiración del narcotráfico, declaraciones falsas y de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Para el escritor, el que un político con esos cargos haya tenido el margen para maniobrar su regreso a la política se explica con una complicidad por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que no solo conservó su estructura policial y no inició ninguna investigación en su contra, sino que le pagó dinero en contratos con empresas fantasma.

Y añade que también exhibe que Calderón y Margarita estuvieron, desde que gobernaron el país, siempre satisfechos con el trabajo de García Luna.

Cruz Jiménez expuso el 7 de octubre la relación que García Luna tendría con Margarita Zavala y México Libre. En entrevista con “Los periodistas”, programa que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez para La Octava, dijo que Margarita Zavala como México Libre “estaban infectados hasta diciembre, hasta antes de la captura, de García Luna”.

“Era un tipo que les podía hacer mucho trabajo, que les hizo mucho servicio y que los tuvo muy bien y a él lo tuvieron muy bien, tanto que yo afirmo que era un hombre más poderoso que el Presidente de la República”, reveló ese día.

“Él (García Luna) jugó un papel muy importante en México Libre, él fue una parte muy importante en la campaña de Margarita Zavala para la Presidencia de la República, me parece que puede hablar muchos de los secretos y la única persona que podría salvarlo eventualmente es Margarita Zavala. Yo por lo menos lo veo así, él solo tiene dos personas a las que podría hundir, pero me parece que ahorita son salvados o protegidos indirectamente, lo que estoy convencido es que está protegiendo a su familia”, aseguró.

García Luna fue Secretario de Seguridad Pública durante la Presidencia de Felipe Calderón y fue detenido en diciembre de 2019. El 7 de octubre, durante la audiencia que sostuvo ante un Juez federal de Estados Unidos, se declaró “no culpable” de los cinco cargos en su contra, que incluyen tráfico de cocaína.