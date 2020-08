FGR no filtró a AMLO expediente de Lozoya: Gertz Manero

El Presidente puede decir lo que considere que le conviene y asumir las responsabilidades políticas que él considere, pero que él esté formando parte o sea una parte del Ministerio Público, no

Noroeste / Redacción

El fiscal general Alejandro Gertz Manero negó haber filtrado al Presidente Andrés Manuel López Obrador información de la carpeta de investigación contra el ex director de Petróleos Mexicanos, pero sugirió que el mandatario nacional pudo haber tenido información a través de los familiares de Lozoya Austin.

Cuando el ex funcionario federal se encontraba en España, en proceso de extradición, el titular del Poder Ejecutivo federal adelantó que el ex director de PEMEX estaba dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas y revelar nombres sobre los participantes en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

"Si la familia del imputado ha hablado con él [López Obrador], le han bajado datos, ha tenido conversaciones, eso yo ni lo puedo impedir ni lo puedo saber, lo importante es que nosotros no hayamos sido, como órgano constitucional y Ministerio Público, quienes hayamos aportado alguna prueba al Ejecutivo o a quien sea, a quien no merezca tener esa prueba", indicó el titular de la FGR.

"Nosotros no le hemos aportado ninguna prueba sobre ese tipo de afirmaciones. Si la familia se ha acercado a él, si tienen algún tipo de relación, si hay esa información por alguna otra vía, nos es absolutamente ajena. No tiene nada que ver con nosotros", sostuvo el fiscal.

"El Presidente no tiene ninguna vinculación jurídica ni de jerarquía con la Fiscalía General de la República; él es el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno, es un líder político y hace las declaraciones que él considere que son útiles para su función; él no tiene nada que ver con la Fiscalía General de la República", insistió Gertz Manero.

"Antes [...] un Procurador de Justicia, formaba parte del Poder Ejecutivo, y los dichos y las conductas del Presidente sí afectaban a un órgano que era parte y una dependencia de su gobierno. En este momento, no", agregó el titular de la Fiscalía General de la República.

"El Presidente puede decir lo que considere que le conviene y asumir las responsabilidades políticas que él considere, pero que él esté formando parte o sea una parte del Ministerio Público, no. Para eso se hizo la reforma constitucional, para eso hay una Fiscalía", planteó el titular de la FGR.

Delitos imputados a Lozoya, Videgaray y Peña no han prescrito

Asimismo, el titular de la FGR destacó que los delitos imputados a Lozoya Austin no han prescrito y dejó entrever que tampoco han caducado los delitos que pudieran achacarse al ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

"Cuando yo inicio cualquier procedimiento checo dos cosas fundamentales, la personalidad del que denuncia o del que demanda y la prescripción del delito, en el caso de la prescripción para la imputación a este individuo no tengo ningún problema", dijo el fiscal.

Gertz Manero apuntó que hasta que no se tenga el desahogo de las pruebas presentadas por Lozoya Austin, no se podrá saber si el ex Presidente Peña Nieto y el ex secretario Videgaray Caso serán investigados, así como los delitos que se le imputarán.

"Hasta entonces podría yo dar esa respuesta, obviamente porque si no entraríamos en una discusión de que, si los temas electorales ya están prescritos y eso, vuelvo a lo mismo que decía, no voy a abrirme a un territorio de duda procesal mientras no lo tenga claro", dijo el el titular de la FGR, quien agregó que aunque se llevarán en un proceso distinto al del de Lozoya Austin, ambos casos correrán en paralelo.

En México había una dictadura perfecta

A pregunta expresa, el fiscal general de la República hizo una reflexión sobre la corrupción en México y afirmó que lo que había en el país "era un pacto de colusión y un pacto de impunidad que, verdaderamente, era la dictadura perfecta".

Gertz Manero destacó que casos como los que se están desahogando ahora son un aprueba para saber si esas viejas prácticas se pueden cortar de raíz.

"Esta es la oportunidad de ver si realmente estamos frente a un cambio o las estructuras y el sistema finalmente va a prevalecer y nos va a acabar atropellando", abundó.