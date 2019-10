FGR pide a Juez ratifique prisiÃ³n preventiva justificada para Rosario Robles

FGR pide a Juez ratifique prisión preventiva justificada para Rosario Robles

La institución cuyo titular es Alejandro Gertz Manero dijo que existen elementos que obligan al juez Delgadillo Padierna a negarle la libertad provisional a la ex funcionaria federal, y el principal es que ella mintió sobre su verdadero domicilio

Noroeste / Redacción

La Fiscalía General de la República solicitó este lunes a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, ratificar la prisión preventiva justificada a María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, porque esta medida "impide el encubrimiento y la impunidad".

La institución cuyo titular es Alejandro Gertz Manero dijo que existen elementos que obligan al juez Delgadillo Padierna a negarle la libertad provisional a la ex funcionaria federal, y el principal es que ella mintió sobre su verdadero domicilio, ya que Robles Berlanga manifestó vivir en una casa de Coyoacán desde hace más de dos décadas y la FGR señaló que existe una licencia de conducir tramitada recientemente con otra dirección, documento que la defensa de la imputada afirma que es falso.

"Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un juez federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley", expuso la Fiscalía en un comunicado.

"Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de 21 años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación", abundó la FGR.

La Fiscalía afirmó que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada.

Durante las últimas semanas, la defensa legal de Robles ha acusado que el juez la sometió a la prisión preventiva justificada con base en una licencia de conducir falsa que ella no tramitó y que fue emitida con una fotografía tomada de internet.

La existencia de este documento de identidad aparece señalado en un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano de inteligencia de la FGR, en el cual se basó el juez Delgadillo Padierna para enviar a Robles Berlanga al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se encuentra sujeta a prisión preventiva por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos en el caso de la llamada "Estafa Maestra".

"Sobre este tema, los litigantes en el asunto han declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales; ratificando también las declaraciones falsas del imputado; ante todo lo cual el silencio no debe mantenerse y, por ello, se informa sobre este particular", respondió la Fiscalía General de la República.

Este mismo día, Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, dio 48 horas a Delgadillo Padierna para determinar de nueva cuenta si Robles Berlanga, debe continuar en prisión o llevar en libertad su proceso por ejercicio indebido del servicio público.

El titular del tribunal federal resolvió que debe reponerse en una audiencia el procedimiento mediante el cual se determinó la medida cautelar a la ex funcionaria federal, ya que el juez Delgadillo Padierna, dijo, no analizó que fuera idónea, proporcional y menos lesiva la prisión preventiva justificada impuesta.

La primera prisión preventiva justificada dictada a la procesada, fue dictada durante la audiencia inicial del 8 de agosto, cuando la Fiscalía General de la República señaló que no la pediría y el juez Delgadillo Padierna afirmó que eso era "insólito".

Mientras que la segunda, fue dictada en la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo el pasado 13 de agosto, cuando el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur decretó enviar a Robles Berlanga al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se encuentra sujeta a prisión preventiva por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos en el caso de la llamada "Estafa Maestra".

El pasado 15 de octubre, la ex titular de la Sedesol y Sedatu, se declaró inocente de las acusaciones en su contra, y pidió justicia al magistrado federal Paredes Calderón. Durante la audiencia de aclaración de agravios, Robles Berlanga afirmó que no tiene ningún interés en huir de la justicia, porque ni siquiera cuenta con los recursos económicos para hacerlo.

"El daño hecho a mi persona es muy grave, ya que debido a que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con la culpabilidad. Se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una servidora pública", abundó la ex funcionaria federal.

"Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial, y, sin embargo, he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Su señoría, sólo pido algo a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, que es justicia", insistió Robles.