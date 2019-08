FGR y Fiscalía veracruzana afirman no tener pruebas que vinculen a La Loca con ataque en Coatzacoalcos

Carlos Álvarez

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la noche de este miércoles 28 de agosto, que hasta el momento no se cuenta con pruebas que permitan establecer "con precisión y en forma indudable", que Ricardo Romero Villegas, alias "La Loca", haya participado en el ataque al bar "Caballo Blanco", en Coatzacoalcos, Veracruz.

Por su parte, Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, dijo que el ataque al bar de Coatzacoalcos es un acto de terrorismo. En entrevista telefónica con la cadena de noticias FOROtv, el funcionario estatal indicó que no hay una vinculación directa de Romero Villegas en estos hechos.

Alias "La Loca", supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se deslindó la tarde este mismo día de ser el autor material o intelectual del ataque al citado centro nocturno, mismo que hasta el momento ha dejado un saldo de 28 personas muertas, entre ellas dos marinos originarios de Filipinas.

"Buenos días, nada más para decirles que me encontraba yo durmiendo y me levantó y me entero de que me andan buscando por un atentado que hubo en Caballo Blanco anoche. Lo único que quiero que sepan es que no fui yo", aseguró Romero Villegas en un breve video que circuló a través de las diversas redes sociales.

"La Loca" acusó que ha sido detenido en dos ocasiones por la Policía Naval y, según él, los marinos le sembraron drogas y "huachicol", además de que fue torturado y amenazado por los elementos de las Fuerzas Armadas. Romero Villegas informó que ya no radica en Coatzacoalcos, ya que tuvo que huir de dicha ciudad, debido a que teme por su vida y la de su familia.

"Busquen quien sea en realidad [el culpable], no nada más agarren a cualquiera para decir las cosas. Ahí para que sepan por fa", finalizó alias "La Loca", de 29 años de edad, quien según lo afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue liberado por la Fiscalía estatal encabezada por Jorge Winckler Ortiz.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo este miércoles 28 de agosto, la investigación de los hechos acontecidos en el bar "Caballo Blanco", en Coatzacoalcos. Personal de la SEIDO indaga la versión de que alias "La Loca", es el autor material o intelectual del ataque a dicho centro nocturno.

"Ya se movilizaron a esa plaza agentes del Ministerio Público Federal (MPF), así como peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), para realizar las diligencias correspondientes cuyos resultados se darán conocer a la brevedad posible", indicó la FGR en un comunicado.

El mandatario estatal veracruzano pidió investigar al personal de la FGR en Coatzacoalcos, además de a funcionarios de la Fiscalía de Veracruz, por la liberación de "La Loca", ello para deslindar las responsabilidades correspondientes, tras su supuesta liberación en dos ocasiones.

"Tú no puedes detener a alguien por un delito que no da para cárcel. Se entiende que se investigue, si actuaron bien los fiscales, el fiscal regional de la FGR, ahí en Veracruz y que se investigue por qué este presunto delincuente no estaba siendo investigado por los otros delitos de competencia del fuero común", indicó García Jiménez.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el gobernador de Veracruz reiteró que alias "La Loca" fue detenido por la Policía Naval por posesión y presunto tráfico de drogas, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Según el mandatario estatal, la FGR no logró imputar a "La Loca", por lo que informó a la Fiscalía General de Veracruz, encabezada por Jorge Winckler Ortiz, quienes tampoco encontraron responsabilidad alguna y liberaron a Romero Villegas.

En otra entrevista con Salvador García Soto, para El Heraldo Radio, el gobernador de Veracruz dijo tener la presunción de que el fiscal Winckler Ortiz está coludido con un grupo del crimen organizado, ya que señaló que el funcionario estatal no emite orden de prisión preventiva alguna contra los integrantes del CJNG.

El mandatario estatal señaló, además, que basa sus acusaciones debido a que existen más de 100 órdenes de aprehensión contra integrantes de grupos del crimen organizado, que se encuentran ocultas, algo que deduce es por incompetencia, negligencia o colusión de la Fiscalía veracruzana.

FILIPINOS MUERTOS EN ATAQUE A BAR DE COATZACOALCOS

Bryan G. Varron y Nathaniel A. Alindan, de 25 y 33 años de edad, respectivamente, marinos originarios de la República de Filipinas, son dos de las víctimas que fallecieron tras el ataque armado contra el bar "Caballo Blanco" de Coatzacoalco, Veracruz, mismo que hasta el momento ha dejado un saldo de 28 personas muertas.

Según lo informaron medios locales, el capitán del barco petrolero "Caribe Liza", arribó este miércoles 28 de agosto al Centro Integral de Justicia para reconocer y reclamar los cadáveres de sus subordinados. De los fallecidos 17 son hombres y 10 mujeres, además de que hay 9 personas heridas, quienes reciben atención médica en hospitales de la región, algunos con 90 por ciento de quemaduras en el cuerpo.

FISCALÍA VERACRUZANA Y EL GOBERNADOR SE DESMIENTEN MUTUAMENTE

Aunque el presidente López Obrador y el gobernador García Jiménez acusaron a la Fiscalía estatal encabezada por Winckler Ortiz, de liberar al presunto responsable del ataque ocurrido en el bar "Caballo Blanco", en realidad Ricardo "N", alias "La Loca", fue liberado hace más de un mes por la FGR.

"Es importante resaltar que es FALSO que Ricardo 'N' haya sido 'liberado' por la Fiscalía General del Estado después de haber sido detenido en el mes de julio, pues esta persona NO fue puesta a disposición de esta Fiscalía, sino de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República", señaló la FGE en un comunicado, en el cual detalló que la FGR inició la carpeta de investigación FED/VER/0003461/2019.

Según fuentes de la Fiscalía General de la República, citadas por el diario Reforma, "La Loca" -vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- fue arrestado por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) fue por traer consigo al menos 50 "grapas" o gramos de cocaína. Sin embargo, al pasar 48 horas de su arresto, la FGR lo dejó en libertad.

La Fiscalía estatal abundó que alias "La Loca" fue detenido nuevamente el 7 de agosto pasado por elementos de la Policía Naval, siendo nuevamente puesto a disposición de la Delegación Estatal Veracruz de la FGR, iniciándose la Carpeta de Investigación FED/VER/COATZ/0003721/2019.

"La información sobre quién tuvo detenido y a disposición a Ricardo 'N' consta en bases de datos oficiales, por lo que se le solicita al C. Gobernador del Estado, que precise la información dada a conocer públicamente sobre el tema […] Una tragedia no debe utilizarse para distorsionar hechos ni confundir a la opinión pública", subrayó la FGE.

"En la Fiscalía General del Estado, seremos responsables con la información que se de a conocer sobre el caso, garantizando el derecho de la sociedad a estar informada, pero también, los derechos de las víctimas, salvaguardando la secrecía de la investigación", señaló la institución estatal en su comunicado.

Según la FGE, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, colaborará en la realización de peritajes colegiados en materia de incendios y explosiones; ingeniería y criminalística. "Los peritos de la Fiscalía General del Estado ya se encuentran en coordinación con los peritos de la AIC", indicó.

El presidente López Obrador pidió este miércoles 28 de agosto a la FGR, investigar el ataque ocurrido en el bar "Caballo Blanco", en Coatzacoalcos, Veracruz, así como la actuación de la Fiscalía estatal por liberar en julio pasado al presunto autor material: Ricardo "N" alias "La Loca".

"Es muy lamentable me llena de tristeza que hayan perdido la vida, hasta ahora, 25 y en las primeras investigaciones estamos contando con información que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía de Veracruz", señaló el mandatario nacional en conferencia de prensa matutina.

"Estamos pidiendo al Fiscal General que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, que se lleve a cabo una investigación a fondo […] La Marina detuvo al que se le acusa también de haber participado en este crimen, detuvo la Marina a esta persona y lo dejaron en libertad en la Fiscalía General del Estado en el mes de julio", afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Es lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera, es lo más inhumano que puede haber, el actuar de esta forma, pero lo otro que también es condenable es que exista contubernio con autoridades […] No sólo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables hechos, sino a la autoridad porque si se detuvieron a estas personas y se dejó en libertad tiene que justificarse por qué se hizo", insistió el político tabasqueño.

"Por lo que hace al caso de Ricardo 'R', personal de la Fiscalía de Asuntos Internos de esta institución, ya se encuentra en las instalaciones de la subdelegación de Coatzacoalcos para deslindar y establecer las responsabilidades que procedan, con motivo de las detenciones y puestas a disposición de este individuo, realizadas por la Secretaría de Marina Armada de México en los meses de julio y agosto de este año, por presuntos delitos de narcomenudeo", respondió la FGR en un comunicado.

La mañana de este mismo día, a través de su cuenta de la red social Twitter, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que uno de los autores materiales del ataque al bar "Caballo Blanco" había sido detenido el mes pasado, pero fue liberado por la Fiscalía estatal dos días después.

"Los indicios sobre el deplorable crimen en el bar de Coatzacoalcos señalan a que uno de los autores materiales es Ricardo "N" alias "La Loca" a quien las fzas coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado en menos de 48hrs por la FGE", aseveró el mandatario estatal.

Según reportes del Cuerpo de Bomberos y de algunos testigos, citados por medios locales, los agresores utilizaron bombas "molotov", mismas que al estallar provocaron que el establecimiento -ubicado en la calle Román Marín 1408, colonia Palma Sola, en pleno centro de Coatzacoalcos-, se incendiara. Además de que los atacantes rociaron con combustible el lugar para que el fuego se avivara, y atracaron la puertas para que nadie saliera del sitio.

En las imágenes que circularon a través de las diversas redes sociales se observa a varias personas sin vida tendidas en el interior del centro nocturno, entre ellas mujeres, quienes laboraban como bailarinas. La Secretaría de Seguridad Pública estatal afirmó en su cuenta de Twitter que se implementó un operativo para ubicar a los agresores.

"Así como en Minatitlán dimos con los responsables, el artero crimen de hace unos momentos en Coatzacoalcos no quedará impune. En Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos. #GuardiaNacional, SEDENA, SEMAR, Policía Federal y @SP_Veracruz están tras los transgresores", tuiteó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El mandatario estatal se refería a la matanza de Minatitlán, ocurrida el pasado 19 de abril por la noche, en la cual murieron 13 personas, entre ellas un menor de 1 año de edad, durante un ataque perpetrado supuestamente por Jesús Tomás Alvarado Chávez, alias "El Lagarto", presunto jefe de plaza del CJNG, quien fue detenido el 9 de mayo de este año.

Apenas el pasado fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana aprehendieron a Antonio "N", alias "El Jaguar", jefe de plaza del CJNG en Tres Valles, cuando intentaba junto a un acompañante eludir un punto de revisión instalado en la colonia Ejidal de Coatzacoalcos.

Los detenidos iban en un taxi marca Aveo, sin placas de circulación, portando armas de uso exclusivo del Ejército, así como equipo de asalto, chalecos tácticos, portaplacas balísticos, nueve cargadores y 226 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Según informó la agencia estatal Notimex, "El Jaguar" trabajó en las Policías municipales de Cuitláhuac, Tlacotalpan y Juan Rodríguez Clara. Asimismo, es el autor material de la desaparición forzada de un abogado y dos jóvenes ingenieros agrónomos, además de perpetrar varios multihomicidios en la zona sur de la entidad.

DISPUTA ENTRE EL GOBERNADOR Y EL FISCAL ESTATAL

El gobernador mantiene una disputa con el titular de la Fiscalía estatal, Jorge Winckler Ortiz, designado en el sexenio de Miguel Ángel Yunes Linares. En diversos intentos García Jiménez ha solicitado y promovido ante el Congreso estatal, sin éxito, el cese del fiscal.

Desde inicios de este 2019 se desató una disputa entre el CJNG y Los Zetas por el control del narcomenudeo y el cobro de piso a bares en Coatzacoalcos. En abril, en el municipio colindante de Minatitlán, un comando masacró a 13 personas -entre ellas un menor de 1 año de edad- quienes estaban en una palapa festejando un cumpleaños.