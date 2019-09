FIA reprende a Checo PÃ©rez por maniobra en Gran Premio de Singapur

FIA reprende a Checo Pérez por maniobra en Gran Premio de Singapur

Las prácticas son lideradas por Red Bull y Mercedes

Noroeste / Redacción

20/09/2019 | 08:39 AM

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) llamó la atención al piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, luego de protagonizar una maniobra en la segunda práctica libre del Gran Premio de Singapur con el danés Kevin Magnussen.

Fue en una vuelta de calentamiento, donde el mexicano, de Racing Point, y Magnussen, de Haas, iban palmo a palmo y el danés estuvo cerca de irse contra el muro en una acción entre las curvas 21 y 22 del Circuito Callejero de Marina Bay en el afán de ambos el querer mantener la posición.

Después de la revisión los comisarios decidieron darle a “Checo” Pérez una reprimenda, su primera de la presente Temporada 2019 de la Fórmula 1.

El mexicano señaló que no hay una regla estricta, pero hay un acuerdo de caballeros. “Todos están abriendo sus vueltas. Creo que tenía uno de los Mercedes (Valtteri Bottas) por delante, unos segundos, así que estoy abriendo la brecha, y no esperaba que él (Magnussen) intentara ir allí. Creo que nos tocamos, y eso fue todo”.

En la explicación los comisarios destacaron que la maniobra de Pérez cumplía con la definición de conducir innecesariamente lento, errático o de una manera que podría ocasionar un riesgo peligroso para otros conductores y por lo que ordenó una reprimenda.

La sanción no afecta en lo que pueda conseguir el piloto mexicano durante la clasificación de este sábado y la carrera del domingo en la décima quinta fecha de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

Dominan Red Bull y Mercedes

El viernes del GP de Singapur confirmó que el circuito que visita este fin de semana la Fórmula 1 se adapta mejor al Mercedes que los anteriores. Después de una FP1 que lideró Verstappen, Hamilton lo dio todo en la segunda práctica para ser el más rápido a una vuelta con los dos mejores compuestos y en tandas largas.

“Ha sido un buen día. Hace mucho calor, siempre es un shock para el sistema cuando traes el coche aquí. Está lleno de baches, es una vuelta larga, y estar dentro del monoplaza es como entrar en una sauna. Pero ha sido un día positivo, completamos nuestro plan y continuamos mejorando el coche. Estoy muy feliz”, resumió el inglés al bajarse del W10.

La vuelta de Hamilton en FP2, el 1:38.773 que nadie pudo batir, pareció rozar la perfección, y aunque se mostró muy satisfecho con ella, el #44 advierte de que aún pueden mejorar más: “Hacía tiempo que no me sentía tan bien en el coche, estaba muy contento. He disfrutado de la vuelta, creo que han mejorado el asfalto y los neumáticos funcionan bien”.

LEER: Charles Leclerc se estrena en el podio; 'Checo' hace carrerón y suma puntos en GP de Bélgica