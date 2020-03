Fidel Kuri acusÃ³ amaÃ±o de partidos en la Liga MX para que Veracruz descendiera

FUTBOL

Fidel Kuri acusó amaño de partidos en la Liga MX para que Veracruz descendiera

El dueño de los Tiburones denunció en una cadena de TV que hubo arreglo de juegos para que el club descendiera

Noroeste / Redacción

Tres meses después de que los Tiburones Rojos fueran desafiliados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por adeudos con jugadores, el empresario y expresidente del club, Fidel Kuri Grajales, aseguró que hubo amaño de partidos con la intención de que su equipo perdiera la categoría.

“El día 3 de diciembre que fue la junta (de Dueños) yo estuve convocado, llevaba todas las pruebas para demostrar amaño de partidos. Es un tema muy delicado, y siempre lo he dicho y en las reuniones que yo he querido aclarar siempre lo dije, aquí hay amaño de partidos. Se los comprobé”, dijo en entrevista para Telemundo.

Kuri dijo que sus pruebas radicaban en la asignación de árbitros y sus actuaciones en determinados partidos.

‘Nunca me quisieron’

El también político veracruzano señaló que desde que subió a la Primera División con La Piedad en 2013 se convirtió en un personaje incómodo para la FMF, organismo del cual se hubiera separado sin problemas si le hubieran pagado su inversión.

“Desde que yo subo deportivamente a Liga MX no les pareció, soy el incómodo de la Federación. Tan sencillo que era decir ‘te pagamos, no te queremos, y vete y sin problemas’, me hubiera ido con mi lana. Querían sacar un billete más... si me sacaron dinero de Mohamed Morales y Rafael Herrerías...”, añadió en referencia a las deudas que debió pagar y que originalmente eran de los dueños del club anteriores a él.

Finalmente dijo tener pruebas que para mantener su lugar en la Liga MX luego de culminar la campaña 2018-2019, en la cual habían descendido deportivamente, la Federación le cobró 139 millones 200 mil pesos y no 120 millones como lo hizo con Lobos BUAP un año antes.

“El tema de las controversias hasta yo mismo los mandé, es un robo a despoblado. Si dicen que dieron 18 millones de pesos para cobrar controversias y a mí me cobraron 19 millones 200 mil pesos más por quedarme, 139 millones 200 para que me quedara. Me cobraron 19 millones 200 mil pesos más que a Lobos BUAP. No sospecho, ya lo tengo claro”, afirmó.