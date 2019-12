Figuran en redes escándalos de 2019

FARÁNDULA

Este año los escándalos de famosos no pararon, desde revelaciones de abortos, bodas secretas, compromisos rotos, peleas, infidelidades, robos y hasta declaraciones homofóbicas estuvieron en los titulares y redes sociales. Aquí se presenta un recuento de los escándalos más sonados de este 2019 que hoy llega a su fin.

Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazán

Después de anunciar su divorcio con Geraldine Bazán en 2018, Gabriel Soto hizo oficial su relación con la actriz rusa Irina Baeva a través de una polémica portada en la Revista ¡Hola!, lo que no le pareció a su ex esposa.

Geraldine publicó posteriormente un video contando cómo había sido traicionada por Soto y Baeva, y aseguró que haría hasta lo imposible para que sus hijas fueran felices a pesar del escándalo que estaban viviendo. Hasta ahora la relación entre los tres no ha sido amigable, incluso se acusan de brujería y se agreden a través de redes sociales.

Mon Laferte en los Latin Grammy

La cantautora chilena dejó a todos con la boca abierta cuando en la alfombra roja de los Latin Grammy protestó haciendo topless por la complicada situación política y social que se vive en Chile.

“En Chile torturan, violan y matan” fue el mensaje que la cantante mostró en su pecho con pintura negra, y lo acompañó con un pañuelo verde emblema del movimiento contra los feminicidio y a favor del derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo.

Vicente Fernández reveló su homofobia

El ícono de la música mexicana contó en una entrevista que durante una grave crisis de salud decidió rechazar la posibilidad de un trasplante de hígado porque el donante se mantiene anónimo y temía que se tratara de “un homosexual o un drogadicto”. El escándalo que se formó fue tal que sus hijos y colegas salieron a defender al “Charro de Huentitán”.

Khloé Kardashian engañada por segunda vez

Una de las estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashian” no tuvo el mejor inicio de año. Después de que en 2018 Khloé Kardashian fuera engañada por su ex pareja a días de dar a luz, en febrero nuevamente se destapó otro escándalo de infidelidad por parte del jugador de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson.

El portal TMZ fue el primero en revelar que Thompson engañó de nuevo a su pareja nada más y nada menos que con la modelo Jordyn Woods, la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, y quien vivía en la casa de la joven multimillonaria, lo que sin duda desató un escándalo mediático que terminó con varias relaciones amorosas y de amistad.

Alex Rodríguez y Jennifer López ignoran rumores

La emoción que muchos sintieron ante la noticia de que el ex beisbolista se había comprometido con Jennifer López, en marzo se vio empañada por las acusaciones de infidelidad que hizo su ex colega José Canseco. Según el ex pelotero cubano, Alex Rodríguez había tenido aventuras con su esposa, incluso cuando ya estaba saliendo con la “Diva del Bronx”. Después de meses de rumores la pareja continuó con su relación, aunque constantemente salen a la luz mujeres acusando a Rodríguez de engañar a la cantante enviándoles mensajes sexuales.

Niurka sigue siendo ‘La reina del escándalo’

La vedette y actriz cubana se declaró en desacuerdo con Carmen Salinas luego de que calificara a la fallecida actriz Edith González como la mejor protagonista de su obra de teatro musical “Aventurera”.

Niurka, meses después aseguró que seguía teniendo encuentros sexuales con su ex esposo, Juan Osorio, e inició varias peleas con otras actrices.

Pablo Lyle es acusado de homicidio involuntario

Su tragedia comenzó el 30 de abril cuando se dirigía al aeropuerto de Miami y protagonizó un incidente en el que terminó dándole un puñetazo en la cara a un hombre de 63 años.

La víctima murió tres días después y Lyle quedó bajo arresto domiciliario en Estados Unidos, mientras que su esposa e hijos están en México.

Sergio Goyri discrimina a Yalitza

El 15 de febrero de 2019 explotó un escándalo de grandes proporciones cuando se hizo viral un video del actor mexicano calificando a la estrella de Roma de “india” y asegurando que no se merecía estar nominada a los Óscar.

La controversia abrió una importante conversación sobre el racismo en México. Sergio Goyri no ha trabajado desde entonces, a pesar de que ofreció disculpas y se reconcilió con su novia, quien difundió el video accidentalmente.

Frida Sofía contra la dinastía Pinal

La hija de Alejandra Guzmán comenzó el año buscando pleito con su prima Michelle Salas. Después siguió con su tía Sylvia Pasquel y terminó con su mamá.

Alejandra Guzmán avivó el fuego al comenzar a trabajar con el exnovio de su hija. Las declaraciones de las mujeres Pinal crearon uno de los grandes escándalos del 2019, cerrando con la confesión de Frida Sofía sobre un aborto y su carrera musical.

Emiliano Salinas y Ludwika Paleta, vinculados con secta sexual

El esposo de la actriz Ludwika Paleta fue por años el representante de la organización NXIVM en México. El fundador de dicha organización, Keith Ranniere, fue encontrado culpable de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos en marzo.

Por lo que la relación de Emiliano Salinas con la secta sexual salió a relucir durante el juicio que enfrentó Ranniere en Nueva York, involucrando a varias mujeres mexicanas que sufrieron de violencia física y psicológica.

Golpes en la boda de Chiquis Rivera

La hija de la fallecida Jenni Rivera se casó en junio con Lorenzo Méndez, ex vocalista de la Original Banda Limón. La ceremonia fue a puerta cerrada dado que la boda sería transmitida en exclusiva en el reality show “The Rivera’s” de NBC-Universo, rumbo a su cuarta temporada.

Por esta razón medios de comunicación no pudieron entrar y el equipo de seguridad privada que contrataron para el resguardo de la ceremonia golpeó y escupió a integrantes de la prensa.

Enrique Peña Nieto se divorcia y presenta nueva novia

El problema no fue que el ex presidente mexicano se paseara románticamente con la modelo Tania Ruiz Echelmann en Madrid, España, si no que cuando se destapó la relación, en enero de 2019, Peña aún estaba casado con Angélica Rivera, quien rauda y veloz se dispuso a agilizar su divorcio.

Fue hasta agosto que Rivera confirmó la separación a través de Instagram y reveló que retomaría su carrera como actriz y se enfocaría en su labor de madre, no sin antes pedir respeto para mantener la tranquilidad emocional de sus hijos.

