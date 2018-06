FUTBOL

Figuras que brillarán por su ausencia en Rusia 2018

Ya sea porque no calificó su selección o porque no fueron convocados, algunos astros del futbol no disputarán el Mundial

Reforma

08/06/2018 | 3:26 PM Compartida 1 vez

El "Rey Arturo" (número 8) fue otro de los afectados por la no clasificación de La Roja al Mundial de Rusia 2018. Foto: Tomada del sitio web de Reforma