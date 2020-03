INTERCAMARAL

Fija Intercamaral Culiacán agenda de trabajo 2020

Temas como el de Seguridad, Educación, Ley de planeación, entre otros, serán los ejes a seguir, buscando a reunir a los intercamarales de Mazatlán y Los Mochis

Leopoldo Medina

La Cámara Intercamaral de Culiacán dio a conocer que está preparando la agenda de trabajo para este 2020, la cual tendrá como objetivo, abordar temas que atañen tanto al gremio empresarial, como a lo que la sociedad requiere.

Jorge Frías Melgoza, presidente de Canadevi en Sinaloa, señaló se han tomado varios puntos en consideración, entre ellos temas de Seguridad, Educación, Ley de planeación, y Sector económico, además de determinar cual será el futuro de la intercamaral.

“Estamos haciendo una invitación a las distintas intercamarales, tanto de Los Mochis, y Mazatlán, para que tengamos una reunión donde podamos establecer una agenda en común, pero para todo el estado”, destacó Frías Melgoza.

El presidente de la Canadevi, subrayó que temas como el transporte, la seguridad, entre otros, atañen y “pegan” a todos, por lo que la intercamaral de Culiacán quiere reunir a las demás, proponiendo una agenda donde todos estén implicados en los objetivos que se persiguen.

“Creemos podemos hacer muchas cosas, tenemos el poder, sino económico del estado, aún así podemos hacer muchas cosas, ahorita la Mypimes, son las que han estado sacando la casta, ya que el 80 por ciento de los empleos los generan ellos, y no las grandes empresas, por lo que queremos pugnar para que éstas sigan creciendo, para que haya escuelas de emprendedores; eso es lo que nos sacará adelante la economía de este país”, señaló Frías Melgoza.

Edna Fong, presidenta de Coparmex Sinaloa, recalcó que los temas en los que convergerán como intercamarales, servirán para el crecimiento del estado, de ahí la importancia de reunirse y empezar a trabajar en los anteriores ejes de acción señalados.

Respecto al incremento del dolar, sobre si ha afectado o no la compra de insumos en el extranjero, Frías Melgoza señaló que eso depende de la situación de cada empresa, en el caso de Canadevi, ellos utilizan insumos nacionales, y que los productos que se importan de Estados Unidos, sí les está causando una afectación, aunque no tan importante como para que no se pudiera seguir manejando precios, o absorber esfuerzos para que las cosas sigan por buen camino.

“Habrá industrias o empresas a las que el aumento del dolar les pegará más, y mientras no se controle el tema del Coronavirus, y que no salga el antídoto para este virus, en las empresas vamos a tener variaciones en los costos de las materias primas, ya que muchos utilizamos productos del extranjero, sin la certeza total, hasta que ya tengamos controlado el tema del virus”, destacó Edna Fong.

Sobre si tienen como empresarios algún plan de acción en sus negocios para hacer frente en caso de alguna contingencia buscando sobrevivir a este virus, Frías Melgoza compartió que todo lo referente a las medidas de seguridad contra el Coronavirus, se ha manejado a través de las cámaras a nivel nacional.

“Creo que en el estado aún no estamos enfrentando casos de Coronavirus, que lleguen a los seis, siete, u ocho, pacientes, no nos ha llegado a afectar todavía, pero si esto se llegara a expandir, hay medidas que se están proponiendo van a realizar, y que serán expresadas a través de las cámaras, sobre las acciones que se tendrían que hacer”, señaló Frías Melgoza.

En torno a si las Mypimes podrían resistir una contingencia de este tipo, afectándolos de manera económica al cerrar sus negocios por días, Edna Fong, resaltó que no podrían resistirlo, ya que muchos de los pequeños negocios viven al día.

“Todo son plazos, en lo que se van controlando las cosas, pero nosotros le apostamos, a que si nos dicen que hay que cerrar empresas, y circular menos, que sea por periodos cortos en lo que se mejoran las cosas, ya sea por 20 días o un mes, y sin duda sí sería un problema porque afectará a todos”, subrayó el presidente de la Canadevi.