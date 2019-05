Fija PASA plazo de dos semanas para acordar con Ayuntamiento de Guasave

Juan Torres Gómez, representante de la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura, reitera que defenderán el contrato existente entre ambas partes

GUASAVE._ Si en dos semanas no encuentran en el Ayuntamiento de Guasave disposición para llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto de la basura, se enfocarán en la defensa en los tribunales del contrato de concesión que sigue vigente, manifestó Juan Torres Gómez.

El encargado de Relaciones Gubernamentales de PASA dijo que están esperando que se concrete una reunión con autoridades municipales en los próximos días para tratar de llegar a un acuerdo, si eso no sucede tomarán el camino de los tribunales.

“Lo prudente es esperar unas dos semanas, después de eso ser muy claros y decir 'no va haber punto de acuerdo porque la oferta o lo que están proponiendo está descabellado'”, manifestó, “como empresa tenernos que buscar que esto sea negocio, no podemos estar trabajando con pérdidas, porque ellos quieren que cobremos cierto monto, pero si eso no cubre los gastos de la empresa, vamos a ser muy claros”.

Y es que el directivo de PASA recordó que el último encuentro que tuvieron con la Alcaldesa Aurelia Leal López les planteó que condonen el 50 por ciento de la deuda acumulada de casi 48 millones de pesos, además de bajar de 5.9 millones a 3.5 millones de pesos la mensualidad, pero reducir la cobertura, lo que no es viable.

“Eso no es factible, está muy complicado poderlo hacer, pero tenemos que sentarnos y ver las condiciones si queremos construir acuerdos”, aseveró, “(pero) nosotros tenemos un contrato y si nos vemos vulnerables ante las decisiones que hemos estado viendo, vamos a defendernos en las instancias correspondientes”.

Subrayó que la empresa para cumplir con las especificaciones de la licitación y cumplir con el contrato de la prestación del servicio hizo inversiones importantes y deben de tener certeza jurídica.

En última instancia, si el Ayuntamiento se cierra a la negociación y se dirime el asunto en los tribunales, la justicia les dará la razón porque existe un contrato de por medio firmado por autoridades municipales.

Insiste Alcaldesa en que les bajen tarifa y condonen parte de la deuda

La Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que la postura del Ayuntamiento de Guasave con PASA respecto a la última reunión que tuvieron es: reducir a 3.5 millones de pesos la tarifa mensual sin disminuir la cobertura y que les condonen del 40 al 50 por ciento la deuda acumulada que va en casi 48 millones de pesos.

“Nosotros no vamos a estar trabajando como Municipio para una empresa, no tiene para pagar lo que viene exigiendo”, aseveró.

Leal López subrayó que seguirán en la espera de que PASA responda a esa propuesta que hizo el Ayuntamiento desde hace semanas.