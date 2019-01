Filas de hasta 4 horas y molestia de ciudadanos: el desabasto de gasolinas cumple ya una semana

El desabasto de gasolinas ha sido reportado en los últimos días por ciudadanos en varios establecimientos de distintos puntos del país. La razón, comentó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es la estrategia de distribución que ahora se realiza con pipas, por lo que pidió comprensión y apoyo a los ciudadanos

05/01/2019 | 12:01 AM

León, Guanajuato/Ciudad de México (SinEmbargo).– Miles de ciudadanos han tenido que recorrer varias gasolineras con el objetivo de conseguir combustible para sus vehículos, principalmente en ciudades como León, Celaya y regiones completas como el norte del estado.

Se ha reportado desabasto en varios establecimientos de distintos puntos del país. La razón, según comentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es la estrategia de distribución que ahora se realiza con pipas, por lo que pidió comprensión y apoyo a los ciudadanos.

“El problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas, más que el uso de ductos. Entonces, como se están dando estos cambios, puede ser que haya desabasto en algunos puntos”, dijo ayer durante su conferencia de prensa matutina.

En Michoacán, la prensa local reporta que alrededor del 90 por ciento de las estaciones están cerradas, mientras que en Querétaro, Tamaulipas y el Estado de México, la problemática cumplió ya una semana.

Asimismo, López Obrador hizo un llamado para que no se compre combustible robado, pues consideró que con esa medida también se está colaborando con el combate al huachicol en todo el país.

Además, el mandatario mostró su confianza en que con el Plan contra el Robo de Combustible se termine el desabasto de gasolina y disminuya su precio gradualmente.

En un recorrido realizado por Zona Franca a lo largo de distintas estaciones de gasolina en la entidad, se constató que la mayoría dejó de dar servicio desde las primeras horas de la mañana.

El desabasto ha continuado durante el día, y ha causado desconcierto y pánico entre los automovilistas, quienes incluso se han mantenido en horas de fila para poder cargar 10 o 15 litros, que se están permitiendo por vehículo, en algunas estaciones de gas.

Desde ayer, trabajadores aseguraron que no hay servicio debido a retardos en la repartición del combustible a nivel nacional.

Conductores llegaban a la estación, pero luego se retiraron ante la sorpresa de que no había gasolina Magna ni Premium.

En el municipio de León sobre el bulevar Aeropuerto y el libramiento se ven largas filas de vehículos.

Después de 40 minutos de recorrer cuatro estaciones de gasolina sobre el bulevar Aeropuerto, Javier Pérez llegó a la estación ubicada a un costado de los outlets. Pero, únicamente puedo abstraerse de gasolina de la roja. Consideró que la falta de combustible habla de un descontrol por el robo de combustible.

“Ahorita sólo hay gasolina de la Premium, tuve que recorrer cinco estaciones de gasolina… Esto nos afecta a todos en el trabajo, perdemos tiempo y dinero”, señaló.

Otro usuario, Gerardo Padro Chávez, detalló que “desde ayer (miércoles) nosotros tuvimos que llegar de Sierra de Lobos sólo con la reserva y tuvimos que recorrer varias estaciones de gasolina”.

Incluso, dijo que había unas enormes filas y sólo les pudieron vender 200 pesos de combustible.

“Yo pienso que no es justo, ya que nosotros necesitamos trabajar. Esperamos que se regularice el servicio”, indicó.

En al menos tres gasolineras del bulevar Delta mantienen conos en la entrada de las bombas: desde ayer comenzó a escasear el combustible.

Una de ellas de Pemex, en la colonia Industrial Delta, dejó de surtir a los conductores desde el día de ayer, y hasta hoy no tienen información si tendrán gasolina.

Aunque no obstante, otra de las gasolineras, ubicada entre la calle Gamma y Eta, ha tenido desabasto en las últimas dos semanas. Según señalaron los despachadores, se regulariza de un día al otro.

En el bulevar Libramiento, con el bulevar Madrazo, la gasolinera funcionó ayer con una sola bomba por la noche, para la mañana el servicio dejó de realizarse.

“ES TEMPORAL”

“Realmente no es verdad de que no se tenga gasolina, sino el reparto de las pipas, pues no están trabajando los ductos de Pemex. Ahora están trayendo el producto en pipas desde las refinerías”, detalló Jorge Sánchez despachador.

Explicó que la gente luego entra en pánico y empieza a cargar gasolina de forma desmedida.

“Pero no es tanto que no se tenga la gasolina. Nosotros le empezamos a batallar con la gasolina desde el lunes”, comentó.

Agregó que las pipas de Pemex han dado suministro, pero ellos no se dan abasto.

Desde el miércoles a las 21:00 horas dejaron de tener gasolina de la verde, conocida como Magna en el mercado.

Ángel Francisco Hernández Miranda, despachador de gasolina Oxxo sobre el libramiento, dijo que hace 15 días tuvieron problemas de abasto. Pero al momento, cuenta con gasolina verde y roja.

Añadió que han visto un incremento en los usuarios que piden el servicio.

CELAYA CON DESABASTO

En algunas gasolineras del municipio de Celaya, hay desabasto de gasolina Magna (verde), por lo que algunos automovilistas, así como algunos taxistas tienen que ponerle Premium (roja) para poder seguir trabajando.

Zona Franca realizó un pequeño recorrido por algunos establecimientos de abastecimiento de la ciudad, en donde algunos señalan que desde principios de este semana han tenido el desabasto del combustible.

Además algunos trabajadores del volante señalaron que efectivamente en algunas estaciones no hay combustible verde, y que les comentan que en el transcurso de este día o mañana se podrá regularizar.

SAN MIGUEL DE ALLENDE Y ZONA NORTE CON INTERMITENCIAS

La zona norte del estado también ha presentado intermitencia en la provisión de gasolina, siendo San Miguel de Allende uno de los municipios más afectados.

Desde los últimos días del 2018, en los municipios que conforman la zona norte, como San Diego de la Unión, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende se han visto con problemas de abastecimiento de gasolina.

Incluso, las estaciones por momentos han dejado de proveer el servicio ante la falta de combustible, ya que según los despachadores no les han podido surtir en forma permanente por parte de Pemex, argumentando que en este tiempo se incrementa la demanda.

De acuerdo con los despachadores de gasolineras de Ocampo y San Felipe, es normal esta intermitencia en el servicio sobre todo los últimos días del año por la visita de migrantes, y señalan que no se ha agravado el desabasto como en otros años.

En San Diego y Dolores Hidalgo reportan que la demanda ha sido cumplida, ya que en raras ocasiones es sólo cuestión de una o dos horas las que han dejado de proveer, pero que no se ha presentado un desabasto preocupante.

Mientras que en San Miguel de Allende es donde más se ha presentado la falta de combustible en los establecimientos. Ayer por la noche de las 13 gasolineras que hay en la ciudad, solamente dos tenían en venta gasolina. Usuarios manifiestan que aquí si se ha sentido el desabasto que se ha presentado ya en casi una semana sin conocer el motivo de lo mismo.

IRAPUATO NO REPORTA ESCASEZ

En el municipio de Irapuato, de las seis estaciones de servicio visitadas de la marca Mobil, Pemex y Oxxo gas no reportan desabasto.

Las gasolineras Mobil ubicadas en el bulevar Mariano J. García, en el tramo de la colonia Valle del Sol, y bulevar Díaz Ordaz a un costado de la plaza del comercio, no reportan escasez de gasolina.

En la estación de servicio de Pemex ubicada en la colonia Las Carmelitas, no reportan desabasto, al igual en la estación de servicio del bulevar San Roque a la altura del puente de Guadalupe.

En las gasolineras de Oxxo gas ubicado en el bulevar Díaz Ordaz en la zona centro, y bulevar San Roque no reportan desabasto.

DESABASTO NO ES POR LUCHA CONTRA HUACHICOL: GOBERNADOR

El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, descartó que el desabasto de gasolina en diferentes municipios sea por la lucha contra el huachicol.

“Quedaron que están checando el tema con Pemex y están revisando el tema de flujos. Ojalá que se regularice porque nos afecta a un estado con gran economía y que chequen como está el abasto, teniendo refinería y no tenemos gasolina”, informó.

Ante el desabasto de gasolina que sufren municipios, el mandatario de la entidad aseguró que la información que se tiene le fue proporcionada por el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y es que no se deriva de los operativos para bajar la incidencia del robo de combustible.

“(A la ciudadanía) guarden calma que se está revisando el tema en la federación, esperando que se normalice y no es en todo el estado, es en algunas zonas. Estamos revisando con Pemex el tema. Yo pregunté si tiene que ver con el combate al robo a combustible y quedaron de responderme”, agregó Rodríguez Vallejo.

FILAS DE UN KILÓMETRO EN COAHUILA

Cerca de las 15:00 horas de ayer comenzó a escasear la gasolina en Parras, Coahuila y, luego de que se corriera la voz, los ciudadanos acudieron a rellenar sus tanques, por lo que se formaron filas de hasta un kilómetro.

El ingeniero Héctor Lara, concesionario de una de ellas, dijo que están buscando la manera de que se les venda combustible en el estado de Nuevo león, a fin de abastecer a la ciudadanía.

Ya que se dijo que no se les abastecía porque a nivel federal se encontraban haciendo un inventario por la pantalla excesiva de la venta clandestina mejor conocida como huachicol y así monitorear los ductos de Pemex y saber las capacidades de las refinerías, y podría ser una estrategia para mejoras en refinerías.

Mientras que las personas se pelaban con querer ser los primeros en llegar a surtir sus vehículos, algunos con dos o tres garrafones en la mano se formaban y corrían a vaciarlos para regresar y volver a surtirse.

En el municipio se encuentran cuatro gasolineras, una en la calle 16 de septiembre y dos sobre Calzada del Márquez, hasta las 21:00 horas de ayer sólo quedaban seis mil litros de combustible en la que se encuentra en la entrada de Parras.

Los concesionarios de gasolineras esperan que para este sábado por la tarde se normalice el abastecimiento, ya que perjudica a todo el comercio y el empleo.