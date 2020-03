Filtran llamada entre Taylor Swift y Kanye West; el rapero habría manipulado a la cantante

Decenas de usuarios se volcaron en contra del esposo de Kim Kardashian, y lo tachan de mentiroso

Noroeste / Redacción

Cuatro años después de que Taylor Swift denunció a Kanye West por llamarla “perra” en su canción “Famous”, el tema fue revivido en redes sociales luego de que se filtrara la llamada completa entre ambos artistas con la que le darían la razón a Swift sobre que el rapero no le indicó que la mencionaría en su canción llamándola perra.

“Famous”, originalmente llamada “Nina Chop”, fue el single de lanzamiento del séptimo disco de estudio del rapero titulado “The Life of Pablo” en 2016, publicó vanguardia.com.

Pero eso no quedó ahí, ya que el pleito entre ambos desencadenaría además una campaña de desprestigio en contra de la cantante, principalmente por parte de la familia Kardashian.

Para entonces, Kim Kardashian publicó en su cuenta de Snapchat una supuesta llamada telefónica entre Swift y West en la que la cantante daba su “visto bueno” al rapero para que le mencionara en parte de la letra.

“I feel like me and Taylor might still have sex” (“Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo”), era dicho fragmento.

No obstante, en esa oportunidad Swift indicó que demandaría tanto a West como a Kardashian por la publicación del fragmento de la llamada.