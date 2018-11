Fincamex se lavÃ³ las manos en el tema de las inundaciones, dicen vecinos de Valle Alto en CuliacÃ¡n

Fincamex se lavó las manos en el tema de las inundaciones, dicen vecinos de Valle Alto en Culiacán

Decenas de habitantes del fraccionamiento se manifiestan a las afueras de las oficinas de Fincamex para exigir la reubicación de sus viviendas, ya que en la zona donde viven siempre se presentan inundaciones

Antonio Olazábal

09/11/2018 | 12:46 AM

CULIACÁN._ La empresa Fincamex, la cual les vendió las casas a los vecinos de Valle Alto donde se presentan inundaciones, les dijo a los habitantes del Fraccionamiento que hicieran lo que ellos quisieran, ya que ellos contaron desde el comienzo con todos los permisos para construir en ese lugar, afirmaron habitantes del sector que este viernes se manifiestan a las afueras de la empresa.

Pedro Godoy, habitante del sector 1 de Valle Alto, señaló que en la última reunión que sostuvieron con directivos de la empresa, les comunicaron que dado que ellos respetaron la ley, y tuvieron todos los permisos para construir en ese sector, no incurrieron en ninguna falta, e invitaron a los vecinos a tomar las acciones que ellos decidan.

“Estamos aquí (en la manifestación) por el motivo de que Fincamex no se ha querido hacer responsable del problema que tuvimos en Valle Alto, ya ocurrió dos veces, y no recibimos ninguna atención de parte de ellos. Entonces nosotros vamos a seguir adelante con estas manifestaciones porque la verdad no es justo lo que hicieron con nosotros”, compartió.

“Ellos no quieren atendernos, no quieren darnos ninguna solución”, criticó.

--”Ya hubo una reunión ¿Hubo acuerdos en ese acercamiento?”.

“Nos dieron la negativa total, nos dijeron que ellos habían tenido los permisos en forma en ese tiempo que construyeron que habían entregado al Ayuntamiento y que hiciéremos lo que nosotros queramos, prácticamente ellos se están lavando las manos”.

Por su parte Santiago Solórzano, vecino de Valle Alto, mencionó que ya procederán legalmente, pero irán contra el Ayuntamiento de Culiacán por otorgar permisos de construcción en un lugar que no era adecuado.

“Nosotros vamos a hacer una manifestación en el Ayuntamiento, vamos a demandar, vamos con todo, porque perdimos todo nuestro patrimonio, todo lo que teníamos; carros, contenidos”, mencionó.

“Nosotros vamos a levantar unas demandas, es lo que sigue, pero sí les vamos a estar boicoteando sus ventas, lo más que se pueda mediáticamente, eso haremos...nos vamos a poner de acuerdo con los abogados” , añadió.