Finn Wolfhard, de Stranger Things, revela que sufriÃ³ acoso de unos fans adultos

Finn Wolfhard, de Stranger Things, revela que sufrió acoso de unos fans adultos

Finn Wolfhard habló sobre algunas de las consecuencias que le ha traído la fama a su vida. En concreto ha hablado sobre un episodio de su vida que tuvo lugar durante el rodaje de It cuando unos seguidores adultos le acosaron

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Ya han pasado cuatro años desde el estreno de la primera temporada de Stranger Things y la serie de Netflix ha cambiado por completo la vida de los protagonistas que trabajan en ella. Un ejemplo de ello es Millie Bobby Brown, quien interpreta a Once en la ficción y que hace unos días compartió una serie de reflexiones acerca de cómo ha cambiado su vida tras el salto a la fama y de que está cansada de que la sexualicen y de los insultos que recibe a través de las redes sociales.

Ahora ha sido Finn Wolfhard, compañero de Millie en Stranger Things quien ha hablado sobre algunas de las consecuencias que le ha traído la fama a su vida.

En concreto ha hablado sobre un episodio de su vida que tuvo lugar durante el rodaje de It cuando unos seguidores adultos le acosaron: “Cuando tenía 13 años y estaba rodando It, unos adultos me siguieron hasta mi apartamento”, comienza relatando el joven de 17 años.

Tras esto, Finn ha proseguido contando lo que le ocurrió: “Stranger Things acababa de estrenarse, y yo estaba solo. Cuando yo aceleraba el paso, ellos también iban más rápido, y cuando llegué a la puerta estaba un poco nervioso. Entonces, de pronto, me dijeron: ‘Hey tío, ¿Qué tal si nos tomamos una selfie?’, a lo que yo respondí: No, nos podemos tomar una selfie, ¿Y que tal si tampoco siguen a niños?”.

Esto no quedó ahí y el joven actor también recuerda que una vez una persona le siguió en taxi y después estuvo yendo detrás de él durante un rato. Además, esto ha afectado también al grupo de música que tiene, llegando a parar incluso conciertos: “Hemos tenido que parar algunos porque la gente estaba siendo aplastada”, señala comparando lo ocurrido con un hecho similar que vivió Ryan Reynold cuando estuvo a punto de ser arrollado por un grupo de seguidores en Brasil.