Firman contrato los Obama y Netflix - Noroeste

Firman contrato los Obama y Netflix

La ex pareja presidencial entra al negocio del streaming, con un acuerdo de varios años

Noroeste / Redacción

22/05/2018 | 12:12 AM

Barack Obama y su esposa Michelle le entran a la industria del entretenimiento con su propia empresa de producción Higher Ground Productions, y lo hacen de la mano del gigante del streaming, Netflix.

El ex presidente y la ex primera dama estadounidenses producirán contenidos para esta compañía, según el acuerdo firmado entre ellos, del cual no se han dado a conocer los detalles.

