FirmarÃ¡ acta de entrega recepciÃ³n bajo protesta dijo el Alcalde Emmett Soto Grave

Carolina Tiznado

01/11/2018 | 03:00 AM

Foto: Carolina Tiznado

ESCUINAPA. El Alcalde Emmett Soto Grave señaló que firmará acta de entrega recepción bajo protesta; habrá llamados a ex funcionarios. "La entrega recepción se va a firmar bajo protesta, no fue formal, ni ordenada, ni el tiempo que debía ser, ni en forma" dijo. No se puede firmar cuando no se cumplió con el tiempo de trabajo en la entrega recepción pues no se tuvo apertura de parte de quienes estaban como funcionarios, indicó. "Vamos a seguir llamado a funcionarios, muchos no se apegaron a la ley de entrega recepción" dijo A los funcionarios que podrían llamar son de DIF, Tesorería, Obras Públicas, Jumapae y Atención Ciudadana, manifestó.

